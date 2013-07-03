بانک اطلاعات فعالان قرآنی درنهاوند تشکیل می شود

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان نهاوند 21 مرکز و موسسه قرآني و14مدرسه قرآني فعاليت مي نمايند که برنامه ها و اهداف آنها باید هدفمند و اصولی باشد.
گروسی گفت : ثبت اطلاعات مربيان،فارغ التحصيلان دانشکده علوم قرآني، مسئولين موسسات ومراکز قرآني،مديران خانه هاي قرآن روستايي،معلمين مدارس قرآن وسايرفعالين قرآني شهرستان در بانک اطلاعاتي قرآنی انجام می شود.
وی افزود: اگر اعتبار يا وجهي برای بحثهای قرآنی اختصاص داده میشود باید به درستی از آن استفاده شود در غیر این صورت مسئولان کشور برای تخصیص اعتبارات به فعالیتهای قرآنی اعتماد نمیکنند.
سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند با اشاره به اینکه هدف از برگزاری موسسات و خانه قرانی ترویج اخلاق و فرهنگ قرآنی در جامعه است، عنوان کرد: مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن در قالب اشاعه فرهنگ قرآنی یکی از مزیتهای برگزاری کلاس های قرآنی است.
حسین گروسی اظهار داشت: یکی از راههای آشنایی و مانوس شدن با قرآن و یکی از راههایی که میتواند عطر و بوی معارف قرآنی را در جامعه آکنده کند و انسان را از گرفتاریها و تهاجمات فرهنگی دشمن رها سازد اشاعه فرهنگ قرآنی در قالب برپایی کلاس های قرآنی است.
گروسی در پايان سخنانش گفت: اگر تمام افراد جامعه از تربیت و معنویت قرآن بهره مند شوند ثمرات آن در جامعه منتشرخواهد شد و نمونه ای از این ثمرات رشد و سعادت واقعی جامعه است.
