شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از شهروندان سیستانی عذرخواهی کرد

به گزارش خبرنگارمهر در پی انتشار گزارشی در طی هفته گذشته با عنوان «تامین آب شرب وعده ای که در سیستان هنوز کدورت دارد» شرکت آبفا با ارسال جوابیه از حل این مشکل در کمترین مدت زمان ممکن خبر داد.

در این جوابیه که به تحریریه خبرگزاری مهرارسال شده است آمده است:

در خصوص جوابیه خبر شماره ٢٠٨٦٧٥٤ خبرگزاری مهر درباره کدورت آب سیستان

احتراماً باستحضار ميرساند عمليات اجرايي پروژه تصفيه خانه بزرگ آب شهرهاي سيستان و آبرساني به شهرهاي سيستان از سال ١٣٨٧ شروع و تصفيه خانه باراندمان خوب، با کدورت خروجي کمتر از ٠/٥ntu بصورت آزمايشي در مدار بهره برداري قرار دارد. اما همانطور که مستحضريد شبکه توزيع زابل بمدت بيش از ٣ دهه آب خام با کدورت بالا در آن جريان داشته که تخليه اين رسوبات به مدت زمان طولاني و يا اصلاح قسمتهاي از شبکه توزيع نيازمند مي باشد (درحال انجام). فلذا اين شرکت ضمن عذرخواهي از شهروندان محترم سيستاني خود را متعهد مي داند در کوتاهترين زمان نسبت به رفع مشکل مذکور اقدام نمايد کما اينکه از زمان شروع بکار تصفيه خانه همکاران اين شرکت با تلاش مضاعف مشغول کم کردن کدورت از شبکه مي باشند که در روزهاي اخير تغييرات محسوسي حاصل شده است.

ضمناً اين شرکت آمادگي خود را جهت بازديد خبرنگاران محترم از فعاليت هاي انجام شده در تصفيه خانه آب سيستان و تمامي فعاليت هاي در حال انجام را اعلام مي دارد.