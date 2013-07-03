انیمیشن پیام راشل کوری با حضور فرج الله سلحشور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن راشل کوری که به صورت نماهنگ توسط گروه انیمیشن راشل کوری آماده شده و در آن پیام پیشرفت اسلام در سایه مقاومت، بحث آزادی قدس، نابودی اسراییل و از بین رفتن نظامی گری آمریکا و در کل برداشت آزاد از دنیای بعد از ظهوربه تصویر کشید شده است؛در مشهد رونمایی می شود.

راشل کوری، دختر جوان آمریکایی از «المپیاي» واشنگتن بود که در ۱۶ مارس ۲۰۰۳، توسط بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی در حالی که به تخریب منزل یک خانواده فلسطینی در «رفح» غزه اعتراض می‌کرد، زیر گرفته شده و به قتل رسید.

راشل آلین کوری یا ریچل آلین کوری « Rachel Corrie » فرزند کریگ و سیدنی کوری در المپیای واشنگتن بزرگ شد. از دبیرستان کپیتال فارغ التحصیل شد و سپس در دانشگاه اور گرین استیت کالج تحصیلات خود را ادامه داد.

او در ابتدای ورود به دانشگاه«۱۰ آوریل ۱۹۷۹» به عضویت جنبش اتحاد جهانی (ISM) درآمد و پس از فارغ التحصیلی به منظور شرکت در تظاهراتی که از سوی این جنبش برگزار شده بود به خاور ميانه ، منطقه نوار غزه مسافرت کرد.

پس از حضور در غزه دوره آموزش دو روزه مقاومت غیر خشونت آمیز و سپر انسانی را گذراند، در ایمیل‌هایی که به خانواده‌اش فرستاد، مسایلی را که شاهد آن بود شرح داد و از ناامیدی خود در مورد آنها سخن می گفت.

کوری در ۱۴ مارس ۲۰۰۳ در مصاحبه با شبکه خبری «میدل ایست» گفت :احساس می‌کنم که شاهد نابودی سیستماتیک توانایی مردم برای بقا هستم، گاهی اوقات هنگام شام خوردن با مردم هستم و حس می‌کنم که انبوهی از تجهیزات نظامی اطراف ماست و قصد نابودی مردمی را دارند که با آنها در حال صرف شام هستم.

این انیمیشن در روز یکشنبه 17 تیرماه با سخنرانی فرج الله سلحشور کارگردان مجموعه‌های تلوزیونی تاریخی-مذهبی ایوب پیامبر، اصحاب کهف و يوسف پيامبر و فروغ نیلیچی زاده کارشناس برنامه به سمت خدا در سینما هویزه مشهد اکران خواهد شد.

گفتنی است، انیمیشن پیام راشل کوری روز قدس در صدا و سیما نمایش داده خواهد شد.