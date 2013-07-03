اجرای طرح امداد تابستانه اورژانس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا دهقانپور ضمن اعلام این خبر گفت: همه ساله با شروع فصل گرما و تعطیلی مراکز آموزشی آمار سفرهای بین شهری افزایش یافته و این نیازمند تمهیدات پزشکی مناسب برای پوشش خدمات درمانی - فوریتی برای هموطنان عزیزمان است.

وی افزود: این مرکز از 9 خرداد تا 31 شهریور ماه با افزودن بر 140 پایگاه به صورت شبانه روزی در خدمت هموطنان است

دهقانپور در ادامه گفت: در طی مدت یادشده در محور های تهران - قم، تهران - مشهد، تهران - شمال(جاده پردیس) و تهران - کرج علاوه بر پایگاههای یاد شده، آمبولانسها در کنار جاده مستقر شده و در صورت لزوم خدمات امدادی درمانی به مسافران گرامی عرضه می دارند.

رئیس اورژانس تهران همچنین گفت:در طول طرح امداد تابستانه، بالگرد امداد هوایی مرکز اورژانس تهران نیز در خدمت هموطنان است.

وی به مسافران توصیه کرد: در صورت بروز حادثه یا بیماری اورژانسی علاوه بر مراجعه به پایگاههای مستقر شده این مرکز، می توانند با شماره 115 تماس بگیرند و ضمن دریافت خدمات امدادی ازخدمات مشاوره ای همکاران این مرکز بهره مند شوند.