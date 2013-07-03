خشونت راه حل بحران مصر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تمام گروههای سیاسی و طرفداران آنها در مصر خواست خویشتن دار باشند. وی ضمن دعوت از این گروهها برای انجام مذاکره جهت حل اختلافات تاکید کرد: رویارویی و خشونت راه حل بحران نیست.

اشتون همچنین بر لزوم توجه نیروهای دولتی و مخالفان به اصول اعتراضات مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت تاکید کرد. گفتنی است مردم مصر در آستانه پایان مهلت ارتش به طور گسترده در حال تجمع در خیابانها و میادین مختلف شهرهای این کشور هستند.