۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

کاترین اشتون:

خشونت راه حل بحران مصر نیست

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار خویشتن داری گروههای سیاسی در مصر و روی آوردن آنها به گفتگو برای حل بحران این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تمام گروههای سیاسی و طرفداران آنها در مصر خواست خویشتن دار باشند. وی ضمن دعوت از این گروهها برای انجام مذاکره جهت حل اختلافات تاکید کرد: رویارویی و خشونت راه حل بحران نیست.

اشتون همچنین بر لزوم توجه نیروهای دولتی و مخالفان به اصول اعتراضات مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت تاکید کرد. گفتنی است مردم مصر در آستانه پایان مهلت ارتش به طور گسترده در حال تجمع در خیابانها و میادین مختلف شهرهای این کشور هستند.

