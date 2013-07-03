مشعل المپیک 2012 به برج میلاد می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سلیمانی نخستین ایرانی حمل کننده مشعل المپیک لندن 2012 قرار است با حمل مشعل المپیک به برج میلاد تهران بیاید و این مشعل را در بلندترین نقطه برج میلاد تهران در معرض دید بازدیدکنندگان و علاقه مندان قرار دهد.

مصطفی سلیمانی قرار است پنج شنبه 13 تیرماه با حضور در برج میلاد تهران، مشعل المپیک را در برج میلاد تهران بگرداند و در نهایت مشعل را به مدت یک ماه در گنبد اسمان بلندترین برج پایتخت نمایش می دهد.

برای المپیک لندن مشعلی سه وجهی طراحی شده است. این مشعل، طلایی و از ورقه‌هایی از جنس آلومینیوم ساخته شده است.هر مشعل 8000سوراخ دارد که سمبل شمار حمل کنندگان مشعل است.

این مشعل یکی از بلندترین مشعل‌های المپیک و همچنین از سبک ترین آنهاست.وزن آن، با در نظر گرفتن قسمت خروجی گاز، بین 800 تا 850 گرم است. طراحی مشعل به صورتی است که امکان حمل آسان آن را توسط حاملان جوانتر می دهد.

مصطفی سلیمانی دانشجوی نخبه 25 ساله ایرانی ( علمی - ورزشی ) توانست به عنوان نخستین مشعل دار ایرانی پس از قدمتی برابر با 120 سال مشعل المپیک را برای کشورعزیزمان به ارمغان آورد و این مشعل را با خود به ایران آورد.

