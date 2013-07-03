تامین تجهیزات مورد نیاز دستگاه های اجرایی از تولیدات خارجی تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با تاکید بر اینکه دستگاه هاي اجرايي سازمان های دولتي به هيچ وجه اجازه خرید توليدات خارجي به منظورتامین تجهيزات و نيازمندي هاي دستگاه را ندارد، اظهارداشت: در صورت مشاهده با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی به سالروز صدور فرمان رهبر انقلاب اسلامي در خصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: این كميسيون يكي از مهمترين كميسيون ها در استان بوده و نقش مهمی در کاهش قاچاق کالا ایفا می کند.

رشيد به اجرای مراحل اول و دوم طرح شبنم در استان اشاره كرد و بیان داشت: این طرح به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با شدت بیشتری در استان اجرا شود.

رئيس كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز خراسان جنوبی نان و گندم را از مهمترین اقلام در تامین معیشت مردم دانست و افزود: نهادهاي ذيربط نظارت مستمر بر روند عرضه و تقاضاي آرد و گندم در استان را رصد كنند و با متخلفان برخورد جدی کنند.

رشيد خواستار استفاده بهینه از ظرفیت های و امکانات موجود شد و گفت: نبايد به بهانه نبود بودجه و اعتبارات اقدامات در اين زمنيه با كندي مواجه شود و استفاده بهينه از ظرفيت ها و امكانات و منابع دستگاه هاي اجرايي مي تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر تاثیرگذار باشد.