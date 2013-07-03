۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۴

رشید:

تامین تجهیزات مورد نیاز دستگاه های اجرایی از تولیدات خارجی تخلف است

بیرجند – خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی گفت: با دستگاه های اجرایی که اقدام به خرید تولیدات خارجی برای تامین اقلام مورد نیاز خود کنند برخورد جدی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان،  با تاکید بر اینکه دستگاه هاي اجرايي سازمان های دولتي به هيچ وجه اجازه خرید توليدات خارجي به منظورتامین تجهيزات و نيازمندي هاي دستگاه را ندارد، اظهارداشت: در صورت مشاهده با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی به سالروز صدور فرمان رهبر انقلاب اسلامي در خصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: این كميسيون يكي از مهمترين كميسيون ها در استان بوده و نقش مهمی در کاهش قاچاق کالا ایفا می کند.

رشيد به اجرای مراحل اول و دوم طرح شبنم در استان اشاره كرد و بیان داشت: این طرح به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با شدت بیشتری در استان اجرا شود.

رئيس كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز خراسان جنوبی نان و گندم  را از مهمترین اقلام در تامین معیشت مردم دانست و افزود: نهادهاي ذيربط نظارت مستمر بر روند عرضه و تقاضاي آرد و گندم در استان را رصد كنند و با متخلفان برخورد جدی کنند.

 رشيد خواستار استفاده بهینه از ظرفیت های و امکانات موجود شد و گفت: نبايد به بهانه نبود بودجه و اعتبارات اقدامات در اين زمنيه با كندي مواجه شود و استفاده بهينه از ظرفيت ها و امكانات و منابع دستگاه هاي اجرايي مي تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر تاثیرگذار باشد.

 

