گلستان رتبه اول جمع آوری زکات را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدابراهیم اسلامی ظهر چهارشنبه در نشست کارشناسان زکات استان بيان داشت: در سال گذشته بالغ بر 11 ميليارد و 500 ميليون تومان زكات و 830 ميليون تومان زكات فطره جمع آوري شده است واز اين ميزان زكات جمع آوري شده 7.3 ميليارد تومان براي پروژه هاي عمراني عام المنفعه و 4.9 ميليارد تومان نيز در بخش كمك هاي حمايتي به نيازمندان هزينه شده است.

وی يادآور شد: در سال گذشته 8 هزار جلسه آموزشي ،توجیهی و تبلیغی زكات در استان برگزار گرديده است.

مسئول فرهنگي اوقاف و امور خيريه، مديركل تبليغات اسلامي گلستان به عنوان اعضاي شوراي زكات گفت:‌ در تابستان امسال 600 دانش‌آموز تحت حمايت اين نهاد از برنامه هاي اردوي بهره مند خواهند شد.

محمدرضا زماني اظهار داشت: به منظور تقويت روحيه جمع گرايي، افزايش نشاط و شادابي حدود 600 نفر از اردوهاي سراسري دانش آموزي در اين نهاد بهره مند خواهند شد.

وي افزود: تلاش در راستاي برنامه ريزي بهتر و سامان دهي برنامه هاي غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان يك امر لازم و ضروري است.

زماني با تاكيد براينكه غني سازي اوقات فراغت تنها مربوط به يك فصل از سال نيست و بايد براي تمامي فصول برنامه ريزي داشته باشيم ابراز داشت: اين نهاد در طول سال در كانون هاي دائمي و موقت كلاس هاي آموزشي و برنامه هاي اردوي را براي دانش اموزان تحت حمايت اين نهاد انجام مي دهد و اين برنامه ها در فصل تابستان با توجه به تعطيلي مدارس به شكل فعالتري دنبال مي شود.

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان گرگان گفت: يك حامي براي خريد سه راس گوسفند و توزيع گوشت آن در بين ايتام مبلغ 900 هزار تومان اهدا کرد.

مهدي نظري اظهار داشت: اين فرد خير يكي از حاميان قديمي طرح اكرام ايتام است كه از سال 89 با خريد يك راس گوسفند و توزيع گوشت آن در آستانه ماه مبارك رمضان نگاه ويژه تري نسبت به ايتام شهرستان در طي اين سال ها داشته و در سال جاري نيز با اهدا 900 هزار تومان براي خريد سه راس گوسفند اين سنت حسنه را ادامه داد.

وی با بیان اینکه یتیم‌نوازی یک سنت حسنه و از تأکیدات پیامبر اسلام (ص) است، عنوان کرد: یتیم‌نوازی از جمله اخلاق‌های زیبایی است که پروردگار متعال نسبت به آن امر کرده و معصومین (ع) همواره نسبت به انجام آن اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و به پیروان خود نیز در مورد توجه به این امر تأکیدات بسیاری را بیان کرده‌اند.

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان كلاله گفت: در آستانه ماه مبارك رمضان يك حامي سرپرستي 14 يتيم تحت حمايت اين نهاد را برعهده گرفت.

ميري اظهار داشت: يك فرد خير از سال 88 سرپرستي دو يتيم را برعهده داشت كه با خارج شدن اين دو يتيم از حمايت كميته امداد در آستانه ماه مبارك رمضان سرپرستي 10 يتيم و 4 نفر در طرح محسنين را برعهده گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: اين فرد خير براي حضور در طرح مفتاح الجنه و بررسي رسيدگي ايتام در ماه مبارك رمضان نيز اعلام آمادگي كرده است

وي با اشاره به اينكه ماه مبارك رمضان فرصتي براي توسعه و ترويج فرهنگ يتيم نوازي و كمك به خانواده هاي نيازمند است تصريح كرد: با اجراي طرح اكرام ايتام و اكرام محسنين در اين ماه مي توان توجه انسان هاي خير و متمكن را نسبت به احوال نيازمندان و ايتام جامعه جلب كرد تا با ترويج اين فرهنگ و سيره پيامبر(ص) شاهد توسعه عدالت اجتماعي در سطح جامعه باشيم.