توزیع هزار جلد كتاب ره توشه راهيان نور "شهر رمضان" بين روحانيون استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيد ابوطالب ميرصانع، رئيس اداره امور فرهنگي اداره كل تبلیغات اسلامی استان تهران از توزيع هزار جلد كتاب ره توشه راهيان نور ويژه ماه مبارك رمضان خبر داد.



وي افزود: كتاب ره توشه شامل متون علمي، آموزشي مورد نياز روحانيون، مبلغين و مبلغات جهت تبليغ در ماه ضيافت الهي، توسط معاونت فرهنگي و تبليغي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم تهيه و تدوين شده است.



حجت الاسلام ميرصانع اظهار داشت: اين كتاب در هفت فصل با موضوعات بايسته هاي تبليغ، احكام رمضان، مباحث اعتقادي، تاريخ و سيره، مباحث اخلاقي، مباحث خانواده و مباحث سياسي و اجتماعي در 530 صفحه قابل بهره برداري است.



اين مسئول فرهنگي عنوان كرد: هزار جلد كتاب ره توشه در بين ادارات تابعه توزيع شده كه تا پيش از آغاز ماه رمضان در اختيار شبكه تبليغي استان تهران قرار گيرد.

نشست اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي بانك ملي ايران با مديركل تبليغات اسلامي تهران

در نشست اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي بانك ملي ايران با حجت الاسلام نصير نيك نژاد، حسن مرادي دبير ستاد كل هماهنگي انجمنهاي اسلامي، شايان رئيس انجمن اسلامي بانك ملي ايران و سيد منصور مجدالاشرافي مسئول تشكلهاي ديني تبليغات اسلامي تهران نيز حضور داشتند.



حجت الاسلام نيك نژاد، در اين نشست ضمن قدرداني از تلاشهاي مجمع عمومي و اعضاي شوراي مركزي انجمنهاي اسلامي خواست تا اولويت كاري خود را بر مبناي حوزه ديني قرار دهند.



مديركل تبليغات اسلامي تهران در ادامه سخنان خود، هماهنگي و همساني قول و عمل را ويژگي و امتياز مهم تبليغ شايسته برشمرد و افزود: بهترين تبليغ اسلامي اين است كه دوستان ما در انجمن هاي اسلامي ،‌قول اسلامي و عمل اسلامي را توأمان داشته باشند.



وي هم چنين خواستار تعامل و همراهي بيشتر انجمن هاي اسلامي با بخش هاي مختلف و نهادهاي فرهنگي مرتبط همچون روابط عمومي، بسيج، ستاد اقامه نماز، شوراي امر به معروف در جهت اجراي امور فرهنگي و تبليغي به عنوان عوامل تاثيرگزاري مناسب و مطلوب شد.



آزمون آشنايي با طرح هاي آموزشي سازمان دارالقرآن در سال 92

اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسلامي استان تهران،‌ آزمون آشنايي با طرحهاي آموزشي سازمان دارالقرآن در سال 92 را برگزار كرد.



محمد رضا سپهرو، كارشناس امور قرآني و مجري آموزشهاي تخصصي قرآني اين اداره كل با اعلام خبر برگزاري آزمون آشنايي با طرح هاي آموزشي سازمان دارالقرآن الكريم در سال 92 اظهار داشت: اين آزمون با حضور 50 تن از مديران مؤسسات قرآني، مردمي سطح 1 و 2 و کارشناسان امور قرآني ادارات تابعه تبليغات اسلامي تهران به اجرا در آمد.



سپهرو عنوان كرد: اين آزمون براي اولين بار و با هدف آشنايي هرچه بيشتر مديران موسسات و اجراي هرچه مطلوبتر طرحهاي قرآني در سال جاري به ويژه دوره هاي تربيت معلم و كلاسهاي تخصصي برگزار شد.



كارشناس امور قرآني، اظهار داشت: رپايي اينگونه جلسات در ارتقاي كيفي نشر و گسترش فرهنگ قرآني در جامعه موثر واقع شود.

برگزاری دوره آموزش ترجمه و تفسير سوره نحل در استان تهران

واحد آموزش ضمن خدمت اداره كل تبليغات اسلامي تهران از اجراي دوره آموزش ترجمه و تفسير سوره نحل و آزمون مفردات اين سوره خبر داد.

ناهيد اكرمي، رابط آموزش اين اداره كل از هماهنگي با دفتر مركزي سازمان تبليغات اسلامي در برگزاري همزمان دوره آموزش ترجمه و تفسير سوره نحل خبر داد.



اكرمي افزود: اين دوره آموزشي ويژه كاركنان رسمي، پيماني، مدت معين و شركتي است كه طبق اطلاع رساني قبلي، جهت شركت در اين دوره ثبت نام کرده اند.



وي شيوه اجراي دوره را نيمه حضوري اعلام كرد و گفت: اين دوره شامل 16 ساعت غيرحضوري و 16 ساعت حضوري جمعاً 32 ساعت از كتاب نسيم حيات (جزء14قرآن مجيد) تاليف استاد ابوالفضل بهرامپور به اجرا در مي آيد.



رابط آموزش ضمن خدمت اداره كل تبليغات اسلامي تهران در ادامه اضافه كرد: آزمون مفردات سوره نحل شامل لغات و معاني موجود در ذيل دروس، طي روز شنبه 15 تيرماه جاري در قالب 40 سوال تستي در دفتر مركزي استان و ادارات تابعه برگزار خواهد شد.