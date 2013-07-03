تنها 10 درصد از جمعیت خوزستان بی سوادند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شيخی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با مسئولان و کارشناسان اداره آموزش و پرورش با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای ریشه کنی بی سوادی در سطح استان خوزستان افزود: در این راستا به همکاری مطلوب تمامی دستگاه ها نیاز داریم.

وی اظهار کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته در زمان حاضر 293 هزار و 417 نفر در سطح استان خوزستان از نعمت سواد بی بهره اند که سن آنها بین 10 تا 49 سال است.

به گفته شیخی، شهرهای اهواز، دزفول و شوش بیشترین و شهرهای هفتکل، هندیجان و لالی کمترین آمار بی سوادان را دارند.

رئیس کل نهضت سواد آموزش استان خوزستان با اشاره به ناکارآمد بودن اجرای طرح دعوت چهره به چهره افراد بی سواد با حضور در درب منازل آنان، از تهیه و پخش برنامه های تبليغی و ترويجی توسط صدا و سيما و رسانه های همگانی به عنوان عاملی موثر و کاربردی در جهت ريشه كنی بی سوادی و ترغيب افراد بی سواد به سوادآموزی یاد کرد.



