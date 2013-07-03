رشد دو درصدی ثبت بموقع وقايع وفات در استان گلستان 

به گزارش خبرنگار مهر، سيف الله ابوترابي ظهر چهارشنبه در نشست شوراي ثبت احوال استان گلستان گفت: در سال 91 ميانگين ثبت وفات در استان به 98.4 رسيده كه به نسبت سال 90 دو درصد رشد داشته است.

وي افزود:در سال 91 به صورت ميانگين 99.8 درصد ولادت ها نيز در موعد مقرر ثبت شده اند.

ابوترابي گفت: در استانها شوراي ثبت احوال استان و شوراهاي شهرستاني فعالند ، اين شوراها تنها بحث ثبت وقايع حياتي را بر عهده ندارند بلكه بررسي و تصويب سياست هاي اداره كل ثبت احوال را نيز بر عهده دارند.

وي تصريح كرد: در ابتداي هر سال راهبردي تعيين شده و همه فعاليت هاي وابسته در قالب آن راهبرد ارزيابي مي شود.

ابوترابي با اشاره به ميزان ثبت وقايع حياتي در استان گفت: گلستان در پوشش وقايع حياتي جزو استانهاي برتر محسوب مي شود، بيش از 99.8 درصد وقايع حياتي در استان ثبت مي شود، در موارد وفات بيش از 98.6 درصد ثبت داريم كه بيش از 99 درصد آن در مهلت قانوني ثبت شده است.

مدير كل ثبت احوال گلستان خاطر نشان كرد: از مهمترين وظايف و اختيارات شوراي هماهنگي ثبت احوال استان مي توان به بررسي و تصويب برنامه اجرايي اداره كل در چهارچوب سياست هاي ابلاغي از سوي سازمان، بررسي و تصويب بودجه اداره كل، بررسي و تصويب چهارچوب روشهاي توليد و انتشار آمار، توسعه فناوري نوين به ويژه در عرصه خدمات ثبت احوال بصورت الكترونيكي، توسعه و گسترش خدمات ثبت احوال در اقصي نقاط استان با رعايت استانداردهاي مصوب،ايجاد تمهيدات لازم به منظور كاربردي شدن شماره ملي و كد پستي در چارچوب قانون الزام است.