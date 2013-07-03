رشد کیفی دانشگاه آزاد با توسعه کمی آن متناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در همایش معاونان دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور افزود: دانشگاه آزاد یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور است.

وی اظهار داشت: پس از تاسیس دانشگاه آزاد این دانشگاه به موفقیت‌های بسیاری در زمینه توسعه کمی دست یافته است ولی در توسعه کیفی توسعه چندانی نداشته است و باید اقدامات لازم در زمینه توسعه کیفی بیش از پیش دانشگاه آزاد انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در حال حاضر علم یکی از ابزارهای مهم در زمینه پیشرفت کشورها و همچنین رشد انسان‌ها محسوب می‌شودو در این راستا در سالهای گذشته مسائل علمی مطرح نبود و دشمنان با سلاح‌های جنگی اقدام به ترور انسان‌ها می‌کردند ولی در حال حاضر علم به یکی از موضوعات محوری تبدیل شده است.

حجت الاسلام خاتمی ،با اشاره به نتیجه‌گیری دانشمندان در زمینه اینکه علم باید در خدمت بشریت باشد افزود: همین دانشمندان مطرح کردند برای جلوگیری از نتایج علم باید ترمزی به عنوان وجدان وجود داشته باشد که عامل مشترکی بین همه انسان‌ها است.

وی تاکید کرد: تحقیقات نشان داد که بسیاری از سران مستکبر جهانی که بزرگ‌ترین جنایت‌ها را بر علیه اانسانها انجام می دادند بدون توجه به عامل وجدان به این عمل دست زدند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: قدرت‌های استکباری هیچگونه توجهی نسبت به موضوعات انسانی ندارند و زندگی انسانها برای آنها مهم نیست و در این راستا کشته های فراوان ماحصل این جنگ بود.

حجت الاسلام خاتمی افزود: قدرت‌های مستکبر طلایه‌دار رعایت حقوق بشر هستند، ولی هیچ توجهی نسبت به موضوعات انسانی ندارند و زمانی که سفینه ایرانی حامل یک میمون به فضا فرستاده شد، یکی از سران مستکبر جهانی اظهار کرد که عمل انجام شده انسانی نیست و این حیوان اذیت شده است، در صورتی که روزانه 200 تا 300 نفر از انسان‌ها در کشورهای منطقه به دست استکبار کشته می شوند.

وی گفت: علم در كنار ايمان می تواند روحيه بشر را تعالی بخشيده و انسان را به اوج دانش و سعادت برساند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: بزرگترين اهرمی كه می تواند در كنار علم اندوزی انسان را به سعادت برساند ایمان و دین مداری است.

حجت الاسلام خاتمی یادآورشد: ايمان بزرگترين هدايت كننده علم برای بشريت است . می تواند با دانش اندوزی به رشد علمی برسد.