  1. استانها
  2. تهران
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

تابستان امسال،

10 هزار دانش آموز ملاردی در 70 پایگاه تابستانی فعالیت می کنند

ملارد - خبرگزاری مهر: فرماندار ملارد از حضور و فعالیت 10 هزار دانش آموز این شهرستان در 70 پایگاه تابستانی و طرح هجرت در تابستان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فردی بیرانوند پیش از ظهرامروز در مراسم افتتاحیه پایگاه تابستانی و طرح هجرت 3 شهرستان ملارد که در دبیرستان طلوع فجر برگزار شد،  در سخنانی خانواده را رکن اصلی تربیت فرزندان اعلام کرد.

وی، تربیت را محور اصلی زندگی انسانها عنوان و اضافه کرد: این مهم هیچ موقع تعطیل بردار نیست و همیشه با افراد است.

این مسئول با اشاره به اینکه  70 درصد تربیت فرزندان بر عهده خانواده و آموزش و پرورش است، عنوان کرد: باید والدین به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند و به غنی سازی اوقات فراغت فرزندان خود اهمیت دهند.

فردی بیرانوند در ادامه اشاره ای به برنامه های اوقات فراغت دانش آوزان در ایام تابستان اشاره کرد و یادآور شد: تمام امکانات با همت مسئولین برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان فراهم شده است.

فرماندار شهرستان ملارد اعلام کرد: در این زمینه 10 هزار دانش آموز که 10 هزار دانش آموز در 70 پایگاه مشترک سپاه و آموزش و پرورش در سطح شهرستان در زمینه های فرهنگی، مذهبی، اردویی، علمی و تربیتی فعالیت خواهند داشت.

کد مطلب 2089555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها