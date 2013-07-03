تصرف اراضی ملی در بیله سوار بالا است/ شناسایی 1200 گونه گیاهی در سبلان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محسن زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه حفاظت از منابع طبیعی استان اربیل اضافه کرد: یکی از دلایل این مهم، بالا بودن ارزش افزوده زمین در بیله سوار است.

وی با بیان اینکه 90 هزار هکتار از بهترین و غنی ترین اراضی مرتعی استان در این منطقه وجود دارد، افزود: هم اکنون برای جلوگیری از افزایش تصرف و تخریب 44 کیلومتر کم بندحفاظتی در اراضی ملی بیله سورا ایجاد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان از تشکیل سه هزار و 600 پرونده تخلف برای متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی در مراجع قضایی طی سال گذشته خبر داد و یادآور شد: در این مدت بیش از هزار و 500 هکتار از اراضی ملی از متصرفین خلع ید شده است.

وی بزرگترین دغدغه این سازمان را حفاظت از عرصه های منابع طبیعی استان دانست و تصریح کرد: اردبیل به دلیل دارا بودن آب و هوای متنوع به ویژه در فصل تابستان میزبان مهمانان زیادی از سراسر کشور است و ورود یک جمعیت عظیم در یک بازه زمانی کوتاه، فشار مضاعفی به منابع طبیعی و محیط زیست وارد می سازد.

محسن زاده با اشاره به روشهای حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی متذکر شد: ما در این زمینه به فرهنگ سازی، ترویج و آموزش اعتقاد داریم، چراکه بسیاری از فعالیت های منابع طبیعی حالت کلیشه ای به خود گرفته و کارهای فیزیکی کمتر جواب می دهد از این رو ترجیح می دهیم بیشتر سرمایه گذاری ها در بخش فرهنگی انجام گیرد.

وی به استقرار 63هزار هکتار از اراضی جنگلی بنه، ارس، فندق، راش و بلوط در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: از مجموع پنج رویشگاه جنگلی کشور سه منطقه رویشی جنگل های ارسباران، ایران- تورانی و هیرکانی در اردبیل وجود دارد که این از ویژگی های منحصر به فرد سیمای منابع طبیعی استان در مقایسه با دیگر استان های کشور است.

این مسئول منابع طبیعی با اشاره به دیگر ویژگی منابع طبیعی استان عنوان کرد: در حال حاضر یکی از غنی ترین و پربارترین مراتع کشور در دشت مغان اردبیل وجود دارد که سومین ایل کشور در همین دشت مستقر بوده و مراتع دامنه سبلان به تنهایی دارای هزار 200 گونه گیاهی است.