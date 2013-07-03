رشد فرهنگ عمومی باعث کاهش هزینه های شهرداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از مردم فرون آباد، افزود: توسعه فرهنگی زیر ساخت توسعه پایدار و متوازن است به تعبیر دیگر توسعه عمران شهری و... بدون توسعه فرهنگی میسر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: در این راستا گامهای مؤثر سازنده و کار ساز از سوی شهرداری در قالب کمیته فرهنگ شهروندی برداشته شده است و معتقدیم هر چه میزان فرهنگ عمومی بالاتر برود هزینه های شهرداری کمتر می شود و عمر مبلمان شهری و وسایل عمومی در سطح شهر بیشتر می شود.

بندعلیان با بیان اینکه شهر فرون آباد بایستی از سوی مردم طوری اداره شود که نشاط و شادی و انرژی از شهر ببارد، بیان داشت: با توجه به اینکه شهر فرون آباد در مدخل ورودی شهرستان پاکدشت قرار دارد و سالیانه زائران زیادی جهت زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) از این شهر عبور می کنند، بایستی در پاکیزه نگه داشتن شهر و صیانت از مبلمان شهری تلاش کنیم تا مهمانان با خاطره خوشی شهر فرون آباد را ترک کنند.

وی ادامه داد: تخریب اموال و فضاهای عمومی به ویژه در جوامع شهری، از پدیده‌هایی است که نه تنها خسارتهای ناشی از آن، مدیریتهای شهری را گرفتار مشکل و تنگنای نگهداری از مبلمان و تجهیزات عمومی می‌ کند، بلکه شهروندان را نیز از داشتن امکانات و تجهیزات مورد نیازشان محروم می کند.

بندعلیان گفت: یکی دیگر از پیامدهای تخریب اموال عمومی، خسارتهای مالی آن است که سالانه هزینه بسیار هنگفتی را به مدیریت شهری تحمیل می ‌کند.

وی اضافه کرد: با بروز خسارتها، شهرداری به جای بهره گیری این هزینه ‌ها در توسعه و عمران ملزومات شهری، بخش قابل توجهی از درآمد مدیریت شهری را به تأمین مجدد و بازسازی امکانات و تجهیزات تخریب شده اختصاص می ‌دهد.

این مدیر شهری عنوان داشت: باید شهروندان در تمیزی و تنظیف شهر بایستی حضور پر رنگ داشته و تلاش کنیم میهمانانی که به شهر می آیند را با همه وجود مورد تکریم و احترام قرار دهیم.