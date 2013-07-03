کشف 241 دستگاه خودرو مسروقه و دستگيري 50 سارق در ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صفري در تشريح اين خبر افزود: با اجراي طرح هاي امنيت محله محور و برخورد با سارقان به ويژه سارقان خودرو و موتورسيکلت، مأموران پليس آگاهي فرماندهي انتظامي ملارد با تلاش شبانه روزي و اجراي طرحهاي متعدد انتظامي موفق شدند 29 سارق حرفه اي خودرو و 21 سارق موتور سيکلت را در نقاط مختلف ملارد دستگير کرده و 241 دستگاه خودروي مسروقه را کشف و به مالباختگان تحويل دهند.

وی از مشارکت و همکاري خوب مردم با پليس در اجراي طرحهاي پاکسازي و انتظامي تشکر کرد و از شهروندان خواست که در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعاليت غيرقانوني و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گريز، مراتب را در اسرع وقت از طريق تلفن فوريتهاي پليسي 110 اعلام تا نسبت به شناسايي و دستگيري مجرمان و متخلفان اقدام شود.

کشف 65000 ليتر روغن موتور تقلبي در غرب استان تهران

رئيس پليس آگاهي غرب استان تهران از شناسايي دو کارگاه و کشف 65هزار ليتر روغن موتور تقلبي در شهريار خبر داد.

سرهنگ منصور خدادادي اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار واطلاعاتي مبني بر اينکه افرادي در يکي از شهرکهاي شهريار اقدام به توليد روغن موتور تقلبي با برچسب و نشان شرکتهاي مختلف مي کنند ،موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس آگاهي قرار گرفت.



وی افزود: با شناسايي محل ها و با هماهنگي مقام قضايي اکيپي متشکل از عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز پليس آگاهي و کارشناس شرکت پخش فرآورده نفتي از محل ها بازديد کردند.



این مسئول عنوان کرد: در بررسي هاي اوليه، پليس، موفق به کشف انواع روغن موتور هاي تقلبي با برچسب و نشان شرکت هاي توليدکننده روغن موتور و 65 هزار ليتر روغن موتور تقلبي شد.



سرهنگ خدادادي ادامه داد: در بررسي هاي تکميلي پليس، مشخص شد افراد سود جو وفرصت طلب با جمع آوري روغن موتور هاي ضايعاتي و سوخته اقدام به توليد روغن موتور تقلبي با برچسب و نشان شرکتهاي معتبر کرده وسپس در بازار عرضه مي کردند.



رئيس پليس آگاهي غرب استان تهران اضافه کرد: در اين راستا، پليس موفق به دستگيري مالکان دو کارگاه بنامهاي" سعيد و حيدر " و دو کارگر تبعه افغان به نامان" روح اله و سردار –ر" شد.

تحویل 4800 شناسنامه ایتام رباط کریم به خیران برای حذب حامی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) رباط کریم از تحویل چهار هزار و 800 شناسنامه ایتام تحت حمایت به خواهران طلبه و بسیجی شهرستان خبر داد و گفت: این شناسنامه ها حهت جذب حامی در اختیار آنان قرار گرفته است.

حسین محمدی افزود: در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک و پر خیر وبرکت رمضان و در راستای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مددجویان و نیازمندان همایشی با حضور 200 نفر از خواهران بسیجی و طلبه شهرستان رباط کریم برگزار شد که این تعداد شناسنامه جهت جذب حامی به آنان تحویل داده شد.



وی هدف از برگزاری این همایش را جذب حامی و جذب کمک های مردمی به ویژه در ماه مبارک رمضان بیان کرد و اظهار داشت: 15 نفر از فرماندهان پایگاه های بسیج خواهران در شهرستان به عنوان رابط شناسایی حامیان و منابع جذب کمک های مردمی معرفی شدند.