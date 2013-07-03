آیین نکوداشت دانش آموختگان غیرایرانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آئین نکوداشت که تمامی دانش آموختگان غیر ایرانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حضور دارند، برنامه هایی از قبیل سخنرانی وزیر علوم، قرائت سوگند نامه، اهداء لوح دانش آموختگان و بیان خاطرات دانشجویی پیش بینی شده است.

همچنین در حاشیه این برنامه ششمین نمایشگاه و جشنواره فرهنگ ملل به منظور آشنایی میهمانان این مراسم با فرهنگ ، آداب و رسوم ملل مختلف و آگاهی از جاذبه های گردشگری و صنایع دستی و هنری کشورها توسط دانش آموختگان 22 کشور و در 20 غرفه نمایشگاهی در محل دانشکده علوم وجنب سالن برگزاری مراسم نکوداشت برپا می شود.

دانش آموختگان 25 کشور جهان در این جشنواره حضور دارند.