  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

با حضور وزیر علوم

آیین نکوداشت دانش آموختگان غیرایرانی برگزار شد

آیین نکوداشت دانش آموختگان غیرایرانی برگزار شد

یازدهمین آئین نکوداشت دانش آموختگان غیر ایرانی با حضور دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عصر امروز در تالار اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آئین نکوداشت که تمامی دانش آموختگان غیر ایرانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حضور دارند، برنامه هایی از قبیل سخنرانی وزیر علوم، قرائت سوگند نامه، اهداء لوح دانش آموختگان و بیان خاطرات دانشجویی پیش بینی شده است.

همچنین در حاشیه این برنامه ششمین نمایشگاه و جشنواره فرهنگ ملل به منظور آشنایی میهمانان این مراسم با فرهنگ ، آداب و رسوم ملل مختلف و آگاهی از جاذبه های گردشگری و صنایع دستی و هنری کشورها توسط دانش آموختگان 22 کشور و در 20 غرفه نمایشگاهی در محل دانشکده علوم وجنب سالن برگزاری مراسم نکوداشت برپا می شود.

دانش آموختگان 25 کشور جهان در این جشنواره حضور دارند.

کد مطلب 2089564

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