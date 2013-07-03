  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۱

طاهری خبرداد:

هشدار بیماری سالک/ آموزش 100 بهورز در تربت حیدریه

هشدار بیماری سالک/ آموزش 100 بهورز در تربت حیدریه

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه از مشاهده سالک در این شهرستان خبر داد و گفت: 100 بهورز در مر کز آموزش بهورزی برای مقابله با بیماری سالک آموزش دیدند.

محمدرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارتقاء سطح آگاهی و نیز آموزش بهورزان برای مقابله با این بیماری یک ضرورت است که براین اساس آموزش بیش از100 نفر از بهورزان به مدت سه روز در محل مرکز آموزش بهورزی آغاز شده است.

وی از بروز چندین مورد بیماری سا لک پوستی در تربت حیدریه و شهرستان های اطراف خبر داد و افزود: در سال گذشته تعداد 85 مورد ابتلا به بیماری سا لک جلدی در شهرستان شناسایی شده که عمدتا افراد به علت مسافرت به شهرهای دارای آلودگی بیشتر به این بیماری مبتلا شدند.

طاهری از شهروندان خواست در صورت مشاهده زخم پوستی مشکوک، به نزدیک ترین مرکز بهداشتی، درمانی شهری و یا روستایی مراجعه تا برابر دستورالعملهای وزارت بهداشت و درمان تحت معا لجه و مراقبت قرار گیرند.

کد مطلب 2089570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها