هشدار بیماری سالک/ آموزش 100 بهورز در تربت حیدریه

محمدرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارتقاء سطح آگاهی و نیز آموزش بهورزان برای مقابله با این بیماری یک ضرورت است که براین اساس آموزش بیش از100 نفر از بهورزان به مدت سه روز در محل مرکز آموزش بهورزی آغاز شده است.

وی از بروز چندین مورد بیماری سا لک پوستی در تربت حیدریه و شهرستان های اطراف خبر داد و افزود: در سال گذشته تعداد 85 مورد ابتلا به بیماری سا لک جلدی در شهرستان شناسایی شده که عمدتا افراد به علت مسافرت به شهرهای دارای آلودگی بیشتر به این بیماری مبتلا شدند.

طاهری از شهروندان خواست در صورت مشاهده زخم پوستی مشکوک، به نزدیک ترین مرکز بهداشتی، درمانی شهری و یا روستایی مراجعه تا برابر دستورالعملهای وزارت بهداشت و درمان تحت معا لجه و مراقبت قرار گیرند.