پخش اذان از شبکه تلویزیونی بریتانیا برای اولین بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، شبکه چهار تلویزیون بریتانیا تصمیم دارد در ماه رمضان، اذان صبح را به طور مستقیم پخش کند.

"رالف لی" رئیس برنامه های شبکه چهار تلویزیون بریتانیا می گوید که 2.8 میلیون مسلمان در بریتانیا از هفته آینده ماه رمضان را آغاز خواهند کرد.

"لی" با اعلام اینکه شبکه چهار بریتانیا اذان را پخش خواهد کرد از پخش اذان در شبکه اینترنتی این شبکه تلویزیونی نیز خبر داد.

وی با بیان اینکه انتظار انتقاداتی به این عمل را دارد گفت: قریب 5 درصد مردم کشور به طور فعالی درگیر ماه رمضان خواهند بود. رمضان هر ساله برگزار می شود و این در حالی است اکثریت گسترده‌ای از مردم در بریتانیا از وجود و هویت خود آگاهی ندارند!