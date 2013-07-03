شرکت آب اردبیل در طرح تکریم ارباب رجوع رتبه اول کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن مهدوی فر بعد از ظهر چهارشنبه در با مدیران و معاونان شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: با بررسی های صورت گرفته شرکت های آب منطقه ای اردبیل، زنجان و یزد به ترتیب مقام اول تا سوم را در بحث اجرای طرح تکریم ارباب رجوع کسب کردند.

وی با اشاره به موفقیت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل به عنوان مدیر جوان نمونه کشور طی هفته گذشته تصریح کرد: مستندسازی تجارب و سنجش عملکردها در صنعت آب کشور یکی از مبحث های مهم و ضروری است که تاکنون این امر مهم تحقق یافته است.

مدیرکل دفتر نوسازی و بهبود مدیریت شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ترجیح دادن منافع گروهی بر منافع فردی در مجموعه های موفق، عنوان کرد: با افزایش دانش کار و مسئول دانستن سیستم اداری در برابر مردم و پیشگاه خداوند، می توان به ضرورت های یک سیستم پیشرو پی برد.

وی همچنین از تبدیل اداره حقوقی شرکت آب منطقه ای اردبیل به دفتر حقوقی خبر داد.

مهدوی فر تاکید کرد: این تصمیم در جلسه تحول اداری اخیر گرفته شده و بزودی عملیاتی خواهد شد.