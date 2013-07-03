تأمین اعتبار لازم برای جانمایی و اجرای بندر جدید گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر چهارشنبه در بازدید از وضعیت لنگرگاه و تخلیه و بارگیری شناورها در بندر گناوه بر لزوم جانمایی و اجرای بندر جدید گناوه تأکید کرد و اظهار داشت: بندر گناوه نقش بسیار مهمی در اقتصاد و بازرگانی استان دارد و باید به این بندر رسیدگی شود.

وی در تأمین اعتبار لازم در سال 92 برای جانمایی و اجرای بندر جدید گناوه تأکید کرد و گفت: با ایجاد بندر جدید در گناوه لنگرگاه فعلی به مرکز توریستی و تفریحات آبی تبدیل می‌شود.

حسنوند ادامه داد: با توجه به اینکه لنگرگاه و خور بندر گناوه جوابگوی توقف شناورها و تخلیه و بارگیری لنج‌ها و کشتی‌های باری نیست، لازم است به مکان دیگری انتقال داده شود.

استاندار بوشهر به برخی از مشکلات شناورها برای پلوگیری در این بندر اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر شناورهای این بندر در عمق منهای سه متر در مد کامل پهلو می‌گیرند که بعضاً به عمق کم دریا شناورها با مشکل عدیده‌ای مواجه هستند.

وی با بیان اینکه روش سنتی در تخلیه و بارگیری کالا برچیده شده است گفت: حمل و تخلیه کالا با کانتینر بهترین روش جابه‌جایی کالا در صادرات و واردات محسوب می‌شود که باید این مهم در شناورهای بندر گناوه عملیاتی شود.

حسنوند تأکید کرد: اکنون 540 لنج باری و تجاری در گناوه در امر صادرات و واردات فعالیت می‌کنند که متأسفانه بعضاً در زمان جو دریا با مشکل مواجه می‌شوند.