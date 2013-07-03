پیشرفت لرستان دیر آغاز شده است/ ضعف زیرساختها دلیل عدم استقبال سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ملکشاهی ظهر چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان لرستان به اهمیت کار و اشتغال از دیدگاه اسلام و قرآن اشاره کرد و اظهار داشت: ارزش انسان به کار است.

وی با بیان اینکه کار از دیدگاه اسلام بسیار با ارزش است، ادامه داد: متاسفانه در جامعه ما سرمایه داری و دارایی به عنوان ضد ارزش تعریف شده در حالیکه از دیدگاه اسلام تولید ثروت یک ارزش است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این زمینه نیازمند به فرهنگ سازی هستیم، افزود: تلاش اقتصادی و کسب دارایی را باید به عنوان یک ارزش در جامعه تبیین کرد.

ملکشاهی با بیان اینکه باید به افرادی که متمول هستند با دید احترام نگاه کنیم، تصریح کرد: در این صورت است که انگیزه لازم برای تلاش اقتصادی سرمایه داران فراهم می شود.

وی با تاکید بر اینکه در بحث اشتغال و اشتغالزایی باید دیدگاه ها را تغییر دهیم گفت: ایجاد کار و اشتغالزایی در جامعه کمتر از تبلیغ دین نیست.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه عنوان کارآفرین یک عنوان مقدس است، اظهار داشت: دولت در وضعیتی است که به خاطر اصل44 قانون اساسی نمی تواند سرمایه گذاری کند و حتی اگر قانون هم اجازه می داد دولت توان مالی برای سرمایه گذاری را ندارد.

وی عنوان کرد: زمانیکه برای دولت محدودیت سرمایه گذاری وجود نداشت در استان لرستان کاری صورت نگرفت و در حال حاضر نیز به خاطر نداشتن زیرساختهای کافی بخش خصوصی در استان ما فعالیت نمی کند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: به طور مثال در کوهدشت برق مناسب وجود ندارد، در بسیاری از روستاها آب آشامیدنی وجود ندارد، جاده مناسب و فرودگاه نیز وجود ندارد و در چنین شرایطی امکان حضور سرمایه گذار هم نخواهد بود.

ملکشاهی با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت در لرستان دیر آغاز شده و ما عقب هستیم، افزود: ما خواسته غیرمعقولی از مسئولان نداریم و تنها می خواهیم که وضعیت لرستان به معدل و میانگین کشور برسد.

وی با اشاره به اینکه البته در اصل 44 قانون اساسی راهکارهایی برای کمک به استانهای محروم دیده شده است، اظهار داشت: دولت باید استانهای محروم مثل لرستان را به میانگین کشوری برساند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رقم سیاه بیکاری استان لرستان بسیار بزرگ است، ادامه داد: رقم بیکاری استان لرستان مثل کوه یخی در اقیانوس است که قسمت اعظم آن در زیر آب قرار دارد و قابل مشاهده نیست.

ملکشاهی با تاکید بر اینکه وضعیت استان را باید با استانهای دیگر مقایسه کرد نه اینکه وضعیت کنونی را با گذشته استان مقایسه کرد، افزود: استان لرستان نیز جزء چرخه کشور ایران است و باید متناسب با سایر استانها پیشرفت کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کل هزینه های لرستان در طول یک سال کمتر از 200 میلیارد است، ادامه داد: این در حالی است که برای احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان کوهدشت باید یک هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار هزینه کرد که این میزان هفت برابر اعتبار سالیانه استان است.