دغدغه هاي 13 منتخب شوراي شهر سنندج/ شان و منزلت شورا در جامعه بايد ارتقاء يابد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه نشست مشترك اعضاي منتخب شوراي اسلامي شهر سنندج با فرماندار اين شهرستان برگزار شد و شوراهاي جديد در اين نشست به بيان ديدگاه ها و دغدغه هاي كاري خود در حوزه هاي مختلف پرداخته و همه آنها بر لزوم رعايت شان و منزلت شورا از سوي مردم و مسئولان تاكيد كردند.

فرماندار شهرستان سنندج در ابتداي اين نشست با تبريك به 13 منتخب شوراي شهر سنندج با اشاره به وجود فضاي لازم براي كار و فعاليت بيشتر از سوي اعضاي چهارم شوراي اسلامي شهر سنندج يادآور شد: شورا به عنوان نماد واقعي جامعه مدني بايد مورد حمايت بيشتري قرار گيرد و در اين راستا خود اعضا بايد با عملكرد مناسب خود در راستاي ارتقاء جايگاه و شان شورا تلاش كنند.

وي با اشاره به اينكه رفتار شورايي و حركت در چهارچوب قوانين و مقررات در راستاي ارتقاء جايگاه شوراها بسيار مهم است، ادامه داد: شورا زماني مي تواند به موفقيت دست پيدا كند كه همكاري و همدلي در بين اعضا وجود داشته باشد و البته بايد توجه داشت كه اين همكاري و همدلي به معني نبودن اختلاف سليقه و ديدگاه در مورد موضوعات مختلف نيست.

فرماندار شهرستان سنندج با بيان اينكه اعضاي شورا تنها بايد در راستاي عمل به قانون و در چهارچوب وظايف خود حركت كنند، اظهار داشت: طي سه سال اخير در سنندج كارهاي خوبي صورت گرفته است ولي همچنان فضا براي كار وجود دارد و مشكلات نيز تمام نشده است و به همين دليل بايد دست به دست هم داده و در راستاي رفع مشكلات مردم تلاش كنيم.

وي مردم را بهترين قاضي در راستاي ارزيابي عملكرد مسئولان به ويژه اعضاي شوراي اسلامي شهر عنوان كرد و افزود: به هر حال بعد از گذشت چهار سال اعضاي شورا بايد خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند و به همين دليل است كه بايد از اين فرصت در راستاي خدمت صادقانه به آنها استفاده كنند.

مردم سنندج به دنبال تغيير شرايط فعلي هستند

سيد بهاالدين حسيني عضو منتخب شوراي اسلامي شهر سنندج نيز در اين ديدار عنوان كرد: از راي مردم مي توان فهميد كه سنندجي ها با اين انتخاب به دنبال تغيير بوده اند و به همين دليل است كه اعضاي شواري چهارم در تلاش هستند كه به بهترين شكل ممكن خدمت رسان مردم باشند.

وي ادامه داد: تصميمات شوراي چهارم سنندج با توجه به حضور اعضا با تنوع ديدگاه و افكار بر مبناي عقلانيت شكل مي گيرد و در همين راستا شورا به دنبال تعامل مثبت و سازنده با تمامي مديران استان و همچنين استفاده از ظرفيت رسانه هاي جمعي در راستاي ارتباط بهتر با مردم و تلاش براي رفع مشكلات آنهاست.

مردم ساكن در حاشيه هاي شهر سنندج با مشكلات مختلفي دست و پنجه نرم مي كنند

اسعد فتاحي ديگر عضو منتخب شوراي اسلامي شهر سنندج نيز در اين ديدار اظهار داشت: خرد جمعي براي تصميم گيري از اهميت زيادي برخوردار است و شوراي اسلامي شهر سنندج در دور چهارم تلاش مي كند تا بر مبناي خرد جمعي در راستاي رفع مشكلات و دغدغه هاي مردم برنامه ريزي داشته باشد.

وي با اشاره به مشكلات مردم ساكن در حاشيه هاي شهر سنندج يادآور شد: متاسفانه وضعيت مردم سنندج در حاشيه هاي شهر به ويژه در چهار نقطه منفصل شهري خيلي نگران كننده است و به همين دليل بايد با همكاري و تعامل بين اعضاي شورا، شهرداري و مديران دولتي در راستاي رفع مشكلات اين مناطق برنامه ريزي بهتري صورت گيرد.

فتاحي از ادامه ساخت و سازهاي غيرمجاز در مناطق حاشيه شهر سنندج انتقاد كرد و افزود: متاسفانه شهرداري آن گونه كه لازم است در اين بخش ورود پيدا نمي كند و به همين دليل هر روز بر مشكلات مردم ساكن در مناطق منفصل شهري به ويژه نايسر افزوده مي شود.

مديريت واحد شهري در سنندج عملياتي شود

جلال شهريعتي عضو شوراي سوم شهر سنندج و منتخب مردم اين شهر در دور چهارم نيز در اين جلسه بيان كرد: بدون شك با توجه به تركيب اعضا شوراي چهارم به مراتب عملكرد بهتري از شوراي دوره گذشته خواهد داشت و در اين راستا بايد خود مردم و مسئولان نيز اعضاي شورا را به خوبي كمك كنند.

وي خواستار عملي شدن قانون مديريت واحد شهري به عنوان يكي از نيازهاي اصلي در راستاي رفع مشكلات فعلي و تسريع در امر خدمت گذاري بهتر به مردم شد و بيان كرد: اعمال قوانين مربوط به مديريت واحد و يكپارچه شهري يكي از نيازهاي لازم و ضروري است و مي طلبد كه در راستاي عملي كردن اين مهم مسئولان دولتي نيز اعضاي شورا را ياري كنند.

شريعتي با دفاع از عملكرد اعضاي شوراي اسلامي دور سوم شهر سنندج گفت: انتظار مي رود كه شوراي شهر سنندج در دور چهارم به معني واقعي كلمه به شوراي مردم تبديل شود نه اينكه فقط شوراي شهرداري باشد.

اجراي قوانين و مقررات در اولويت برنامه هاي شوراي شهر سنندج

فرزاد هلالي عضو شوراي سوم شهر سنندج و منتخب مردم اين شهر در چهارمين دوره شورا نيز در اين جلسه گفت: حركت در مبناي قوانين و مقررات در راستاي خدمت رساني مناسب به مردم از اهميت زيادي برخوردار است و انتظار مي رود كه در اين راستا شوراي اسلامي شهر سنندج نمونه و الگو باشد.

ليلا فروتن نژاد هم در اين نشست با اشاره به اهميت تعامل بين فرمانداري شهرستان سنندج و اعضاي شوراي اسلامي اين شهر اظهار داشت: اين تعامل و همكاري در تمامي حوزه ها بسيار مهم است و با توجه به اينكه مصوبات شورا بعد از تائيد فرماندار جنبه عملياتي به خود مي گيرد بنابراين بايد در راستاي افزايش اين تعامل و همكاري مثبت برنامه ريزي داشته باشيم.

شماري از سازمان هاي زيرمجموعه شهرداري سنندج عملا تعطيل اند

زهرا آوجيان ديگر منتخب مردم شهر سنندج در چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر سنندج نيز در اين نشست يادآور شد: متاسفانه روند خدمت رساني به مردم از سوي شهرداري سنندج مورد رضايت نيست و هم اكنون سازمان بسيار مهمي همچون نوسازي و بهسازي شهرداري تعطيل شده است و عملا هيچ گونه فعاليت و اقدامي را در اين شهر انجام نمي دهد.

وي با اشاره به لزوم توجه به دو حوزه ورزشي و گردشگري در شهر سنندج گفت: در حوزه ورزش شهرداري هيچ اقدام قابل توجهي را انجام نداده است و براي اثبات ضعف در حوزه گردشگري نيز بايد پروژه تله كابين آبيدر سنندج را مثال زد كه متاسفانه بعد از گذشت نزديك به يك دهه همچنان بلاتكليف باقي مانده است و به همين دليل ما بايد در اين دو حوزه برنامه ريزي ويژه اي داشته باشيم.

آوجيان ضمن انتقاد از رفتار و برخورد يكي از مديران ارشد شهرداري سنندج عنوان كرد: وصول مطالبات شهرداري سنندج از ادارات و سازمان هاي دولتي با همكاري مديران استاني و شهرستاني نيز از ديگر مسائلي است كه بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

عملكرد سازمان هاي زيرمجموعه شهرداري سنندج قابل قبول نيست

وفا اصلاني ديگر عضو منتخب شوراي اسلامي شهر سنندج با بيان اينكه سازمان هاي زيرمجموعه شهرداري سنندج در خواب خرگوشي به سر مي برند، اظهار داشت: در حالي كه سازمان هاي زيرمجموعه شهرداري بايد به عنوان محلي براي كسب درآمد تبديل شوند ولي متاسفانه در سنندج تنها به مصرف كننده اعتبارات و عوارض اخذ شده از مردم تبديل شده اند.

وي ضمن انتقاد از روند حاكم بر انتخاب شهردار سنندج در زمان شوراي اسلامي دور سوم در مركز كردستان گفت: متاسفانه در ابتداي آغاز به كار شوراي دور سوم نزديك به 18 ماه زمان براي انتخاب شهردار وقت و انرژي تلف شد كه انتظار مي رود اين بار با همكاري و تعامل هر چه بهتر تمامي اعضا مشكلاتي اين چنين به وجود نيايد.

ايجاد درآمدهاي پايدار نياز اصلي شهرداري سنندج است

سيد كمال حسيني هم در اين نشست با اشاره به لزوم كسب درآمدهاي پايدار براي شهرداري سنندج به عنوان يك نياز ضرري افزود: سنندج ظرفيت هاي خوبي در حوزه هاي مختلف در اختيار دارد كه مي توان در قالب يك برنامه مشخص از اين ظرفيت ها در راستاي خدمت بهتر به مردم اين شهر بهره برداري كرد.

سيد انور رشيدي عضو شوراي سوم و منتخب مردم سنندج در چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر سنندج نيز عنوان كرد: خدمت رساني بهتر به مردم شهر سنندج و تلاش براي اجراي قوانين و مقررات از اولويت هاي اصلي شوراي اسلامي شهر سنندج است.

يوسف اسدي منتخب اول مردم سنندج در چهارمين دوره شوراي شهر سنندج نيز در اين نشست افزود: دغدغه ها و مشكلات مردم شهر سنندج بسيار جدي است و مسائل حاشيه نشيني و عدم دسترسي به امكانات اوليه از مشكلاتي است كه بايد به صورت جدي دنبال شود.

وي يادآور شد: عليرغم اينكه مردم با مشكلات متعددي مواجه هستند ولي در تمامي شرايط حضوري حماسي در صحنه داشته اند و به همين دليل ما به عنوان نماينده مردم و مديران ادارات و سازمان هاي دولتي هم بايد خدمت گذار اقشار مختلف در جامعه باشيم.

واقعيت هاي شهر سنندج با آمارهاي ارائه شده از سوي مسئولان شهري متفاون است

سيد غريب سجادي عضو منتخب شوراي اسلامي شهر سنندج در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تفاوت قابل توجه واقعيت هاي شهر سنندج با آنچه كه در آمارها و عملكرد ها به مردم ارائه مي شود، گفت: متاسفانه وضعيت زيرپوست شهر سنندج با آنچه كه از سوي مديران بيان مي شود كاملا متفاوت است و به همين دليل ما بايد با برنامه ريزي مبتني بر واقعيت هاي موجود حركت كرده و در راستاي رفع اين مشكلات تلاش كنيم.

وي مشكلات و دغدغه هاي مردم در شهر سنندج را زياد عنوان كرد و افزود: اعضاي شوراي اسلامي دور چهارم بايد با درك اين واقعيت ها و با همكاري و تعامل بيشتر با مديران ادارات و سازمان هاي دولتي در راستاي رفع اين مشكلات برنامه ريزي داشته باشند و انتظار مي رود كه در اين راستا از تمامي فرصت ها و امكانات در اختيار با تعامل هر چه بهتر استفاده شود.

سجادي همچنين ضمن انتقاد از عدم نيازسنجي خدمت رساني شهرداري به مردم شهر سنندج بيان كرد: اقدامات و برنامه هاي كاري اجرا شده از سوي شهرداري سنندج بر اساس نيازسنجي نبوده است و به همين دليل است كه متاسفانه بي عدالتي در روند توزيع امكانات در اين شهر به عينه مشاهده مي شود.

جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي نياز اصلي شهرداري سنندج

فردين زماني عضو منتخب شوراي اسلامي شهر سنندج با اشاره به اينكه جذب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي يكي از نيازهاي اصلي شهرداري به شمار مي رود، افزود: شهردار بايد با تعامل و همفكري با شوراي شهر به دنبال جذب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و ايجاد درآمدهاي پايدار باشد و در همين راستا اعضاي چهارمين دوره شوراي شهر سنندج برنامه هاي ويژه اي در دستور كار قرار خواهند داد.

وي يادآور شد: بايد فضاي فعلي و حذف فيزيكي در مجموعه شهرداري سنندج از ميان برداشته شود و به جاي آن خرد جمعي و تصميم گيري هاي جمعي جايگزين شود و در همين راستا اعضاي شوراي شهر سنندج با تعامل و همكاري هر چه بهتر تلاش مي كنند كه فضايي اين چنين را در سطح شهر ايجاد كرده و از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود به شكل بهتري استفاده كنند.

زماني تنوع ديدگاه ها در ميان 13 عضو جديد شوراي اسلامي شهر سنندج را بهترين فرصت در راستاي خدمت بهتر به مردم عنوان كرد و يادآور شد: انتظار مي رود كه با استفاده از خرد جمعي و همچنين بهره برداري از توان اعضا در حوزه هاي مختلف بتوانيم بخشي از مشكلات و دغدغه هاي مردم را در اين بخش پاسخگو باشيم.