۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۴

مولوی: مولوی خبرداد/

90 درصد مردم آبادان با سوادهستند/ ریشه کنی کامل بی سوادی تا سال 93

آبادان – خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: بیش از 90 درصد مردم آبادان با سواد هستند که این امر نشان دهنده سطح بالای سواد در این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مولوی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست با جمعی ار کارشناسان نهضت سواد آموزی آبادان افزود: در راستای ریشه کنی بی سوادی در سطح شهر آبادان فعالیتهای بسیار مثبت و ارزشمندی صورت گرفته است.

مولوی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در جهت تحقق فرمان امام راحل(ره) مبنی بر اینکه «ایران را مدرسه کنیم»، اظهار کرد: بر اساس تمهیدات و برنامه ریزیهای صورت گرفته تا سال 93 مبحث بی سوادی به طور 100در صد در آبادان ریشه کن می شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش مسئولان نظام جمهوری اسلامی، بیسوادی در حال ريشه كنی از سطح جامعه است.

مولوی یادآور شد: نهضت سواد آموزی به سوی آموزشهای فرد به فرد و واگذاری كلاسها به بخش خصوصی و با سوادانی كه توانا تدريس را دارند، در حرکت است.

