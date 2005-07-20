ارايه طرح ممنوعيت اجراي احكام تخليه مدارس استيجاري، بعد از تعطيلات مجلس

هاجر تحريري نيك صفت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، گفت: كميسيون آموزش مصمم است بعد از تعطيلات مجلس، موضوع قلع و قمع مدارس كه كليات آن به تصويب رسيده و همچنين تخليه مدارس استيجاري را با قيد فوريت به صحن مجلس بياورد.

وي در خصوص نحوه ارايه طرحي ممنوعيت احكام تخليه مدارس استيجاري ، گفت: بر اساس پيشنهاد اعضاي كميسيون آموزش كه هنوز به تصويب نرسيده ، قرار است فرصتي را از قوه قضاييه درخواست كنيم تا آموزش و پرورش بتواند با تامين اعتبار لازم نسبت به حل اين مشكل اقدام كند.

نايب رييس اول كميسيون آموزش مجلس به احكام قلع و قمع مدارس اشاره و افزود: بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، تعداد مدارسي كه حكم قلع و قمع براي آنها صادر شده به ويژه در شهر تهران كم نيست و هزينه زيادي هم صرف احداث آنها شده كه اگر مجلس كليات اين لايحه را تصويب نمي كرد، وضعيت به مراتب بغرنج تر مي شد.

نيك صفت اظهار اميدواري نمود با اعتباري كه مجلس براي خريد مدارس استيجاري طي هر سال در اختيار آموزش و پرورش قرار مي دهد، مشكل حل شود.



