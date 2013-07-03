20 میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد سعید ابراهیمی ظهر چهارشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهارداشت: ارزش ریالی کشفیات قاچاق کالا در استان بیش از دو میلیارد تومان است.
وی به کشف هفت هزار و 567 راس دام قاچاق در این مدت در استان اشاره کرد و گفت: در این مدت هشت هزار و 57 کیلوگرم پارچه قاچاق کشف و ضبط شده است.
سرهنگ ابراهیمی اضافه کرد: پنج هزار نخ سیگار، 14 قبضه سلاح جنگی و غیر جنگی، 28 هزار و 430 کیلوگرم پوشاک، 956 دستگاه لوازم خانگی و 800 دستگاه لوازم صوتی و تصویری قاچاق از دیگر کالاهای کشف شده از ابتدای امسال بوده است.
وی از کشف 666 قطعه تجهیزات ماهواره ای در سه ماه نخست امسال در استان خبر داد و افزود: در این مدت 436 لیتر مشروبات الکلی و26 هزار و 630 لیتر فرآورده نفتی کشف و ضبط شده است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا 57 دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.
بیرجند – خبرگزاری مهر:جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف و ضبط 20 میلیارد ریال کالای قاچاق از ابتدای امسال تاکنون در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد سعید ابراهیمی ظهر چهارشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهارداشت: ارزش ریالی کشفیات قاچاق کالا در استان بیش از دو میلیارد تومان است.
