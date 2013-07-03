20 میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد سعید ابراهیمی ظهر چهارشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهارداشت: ارزش ریالی کشفیات قاچاق کالا در استان بیش از دو میلیارد تومان است.



وی به کشف هفت هزار و 567 راس دام قاچاق در این مدت در استان اشاره کرد و گفت: در این مدت هشت هزار و 57 کیلوگرم پارچه قاچاق کشف و ضبط شده است.



سرهنگ ابراهیمی اضافه کرد: پنج هزار نخ سیگار، 14 قبضه سلاح جنگی و غیر جنگی، 28 هزار و 430 کیلوگرم پوشاک، 956 دستگاه لوازم خانگی و 800 دستگاه لوازم صوتی و تصویری قاچاق از دیگر کالاهای کشف شده از ابتدای امسال بوده است.



وی از کشف 666 قطعه تجهیزات ماهواره ای در سه ماه نخست امسال در استان خبر داد و افزود: در این مدت 436 لیتر مشروبات الکلی و26 هزار و 630 لیتر فرآورده نفتی کشف و ضبط شده است.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا 57 دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

