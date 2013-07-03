چهار بلوک 12 طبقه در ساحل لنگرود برای متخصصان برجسته درمان کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر چهارشنبه در بازدید از روند ساخت طرح های عمرانی چمخاله افزود: زمینه ساخت و ساز به جهت انواع طرح های گردشگری برای سرمایه گذاران در ساحل لنگرود به خوبی فراهم شده است.

وی تصریح کرد: ساحل چمخاله بستر خوبی برای توسعه گردشگری برخوردار است بنابراین باید از این موقعیت های به شایستگی بهره برداری شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه صنعت توريسم دومين صنعت جهان به لحاظ درآمدزايي است، گفت: توجه به صنعت گردشگری و چگونگی مدیریت و بهره برداری موثر از آن باید جزو اولویت های اصلی نظام اقتصادی اجتماعی کشورهای دارای پتانسیل گردشگری قرار گیرد تا با بهره گرفتن از اثرات بی شمار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره گام موثری در توسعه همه جانبه یک ناحیه، منطقه یا کشور برداشته شود.

وی تصریح کرد: ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای دارای پتانسیل از این امر مستثنی نیست و توسعه گردشگری در کشور نیازمند یک نظام مدیریتی قوی و خستگی ناپذیر است.

لاهوتی اظهارداشت: صنعت گردشگری در جهان، توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانسته ‏اند وضعیت خود را بهبود ببخشند و از مشکلاتی همچون بیکاری، پائین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند.

وی عنوان کرد: صنعت جهانگردی بزرگترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیا به حساب می‏آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال‌زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها می‌دانند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامریی لقب داده اند.