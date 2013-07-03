ایجاد دغدغه مطالعه بین نوجوانان عاملی موثر در ارتقاء فرهنگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مولایی ظهر چهارشنبه در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب استان اظهارداشت: در شرایطی که دانش آموختگان از دبستان تا مراحل دانشگاهی تمایلی برای مطالعه کتاب های درسی خود ندارند نمی توان از آن ها انتظار داشت که کتاب های غیردرسی بخوانند.



وی ادامه داد: این مهم مستلزم برنامه ریزی دقیق است که در بین افراد انگیزه ایجاد کند تا افراد خود را محتاج به یادگرفتن و مطالعه احساس کنند.



این مسئول بیان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری وظیفه همه افراد فرهیخته و همه نهادهای فرهنگی کشور است که در اشاعه و تقویت هرچه بیشتر مسئله کتاب و کتابخوانی اهتمام ورزند و با یک بسیج همگانی برای گسترش نهضت مطالعه مفید به پا خیرند.



مولایی اضافه کرد: در این صورت شرایطی پیش می آید که در آن کتاب همه جا برای همه کس و در همه وقت یافت می شود و هیچ کس در هیچ جا بهانه ای برای کتاب نخواندن نداشته باشد.



وی تاکید کرد: از جمله راه های مناسب در این زمینه اهدای کتاب به عنوان هدیه به افراد است، کتاب زیباترین هدیه ای است که هر فردی می تواند دریافت کند و به عنوان یادگاری نگه دارد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین با اشاره به برنامه ها و فعالیت های انجام شده برای توسعه کتابخوانی اعلام کرد: از موثرترین این برنامه ها که توسط نهاد کتابخانه ها در سطح کشور اجرایی شده طرح ایستگاه های مطالعه است که در استان قزوین نیز در تعدادی از دستگاه ها، سازمان ها و مراکز پرتردد تعبیه شده است.



مولایی در ادامه گفت: با حمایت دادستان عمومی و انقلاب قزوین یک ایستگاه مطالعه نیز در دادسرای قزوین راه اندازی می شود که با توجه به مراجعه گسترده روزانه مردم به این مکان، گامی موثر برای کتابخوان کردن افراد کتاب نخوان و اقشار آسیب دیده اجتماع است.



وی همچنین گفت: فرهنگ کتابخوانی ابتدا باید در خانواده ها رواج یابد زیرا تمامی کارهای اساسی و بنیادی از خانواده شروع می شود باید کودکان و نوجوانان از سوی والدین خود تشویق به مطالعه و کتابخوانی شوند.



مولایی تبلیغات در رسانه ها از جمله رادیو و تلویزیون و مطبوعات را از دیگر ابزار موثر برای ارتقاء فرهنگ مطالعه در سطح جامعه ذکر کرد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین در پایان یادآورشد: طبق فرموده مقام معظم رهبری "ببینید در بین جامعه چه تعداد آدم هایی هستند که اصلا مطالعه نمی کنند و یا کم مطالعه می کنند، بروید سراغ آن ها، ما باید کاری کنیم که در کشور ادمی که مطالعه نمی کند نباشد." که انجام این مهم نیازمند بسیجی همگانی و عمومی است.



در این دیدار همچنین دادستان عمومی و انقلاب قزوین امادگی خود را برای حمایت از برنامه های مفید و مناسب فرهنگی در استان اعلام کرد.