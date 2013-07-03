علم سرچشمه سعادتهای انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدرضا میبدی بعدازظهر چهارشنبه در دیار اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: حوزه هاي علميه و دانشگاه دو موضوع مشترك علوم ديني و علوم زندگاني دنيا را مورد بحث و بررسي قرار مي دهند.

وی افزود: دو موضوع فوق الذكر جايگاه مهمي در قرآن كريم دارند ، به گونه اي كه خداوند متعال درباره مسئله عدم توسعه علم فرموده است : آيا كساني كه مي دانن با كساني كه نمي دانند ، يكسان مي باشند؟

وي در ادامه اظهار كرد: همه زندگي انسان ها سراسر علم است چه در مسائل دنيوي و چه در مسائل اخروي و پيشرفت انسانها در علم آموزي است.

آيت الله ميبدي خاطر نشان كرد : امروزه متاسفانه شاهد اين موضوع هستيم كه مسائل مربوط به علم جنبه معاش پيدا كرده است و اگر علم آموزي و آموزش علم براي خدا باشد در هر رشته اي نتايج مطلوب مادي و معنوي شكوفا خواهد شد.

وي با بيان اينكه عالم به دوگونه عالم خلق و عالم عقل تقسيم مي شود، اذعان كرد : عالمان و انديشمندان بايد قرآن را مطالعه نمايند و آنها را به ديگران آموزش دهند.

وي وظيفه عالمان و انديشمندان را علاوه بر آموزش ، توضيح دادن اصول علم و دين در موارد علمي دانست و يادآور شد : مسائل اخلاقي بايد در كنار مسائل آموزشي باشد در غير اينصورت به جاي سود به مردم ضرر مي رساند.

مدير حوزه علميه رضويه با اعلام اينكه قدرت بايد در دست اهلش باشد ، تصريح كرد : جمهوري اسلامي ايران بايد در كنار توسعه هاي فرهنگي و علمي از قدرت دنيوي نيز برخوردار باشد تا بتواند با مقاومت در برابر آزارها و تحريم هاي كشورهاي سلطه گر ، نتايج نهايي را به نفع خود رقم بزند.

آيت الله ميبدي در پايان از عالمان و دانشمندان خواست مسائل علمي را توام با خداشناسي به جويندگان علم بياموزند.