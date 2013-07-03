23 مرکز خرید گندم در هفت شهرستان زنجان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول منصوری با اشاره به شروع عملیات خرید تضمینی گندم در استان، افزود: این مراکز خرید از ابتدای تیر ماه آمادگی دریافت گندم را دارند لیکن به دلیل تاخیر در برداشت گندم سال‌جاری عمده مراجعات از نیمه دوم تیرماه به بعد صورت خواهد گرفت.

وی قیمت هرکیلوگرم گندم معمولی را هفت هزار و 200 ریال و قیمت هرکیلوگرم گندم دوروم را هفت هزار و 500 ریال عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده با بانک عامل، مقرر شده بهای گندم تحویلی کشاورزان ظرف 24 ساعت به حساب اعلام شده ایشان نزد بانک سپه واریز شود.

منصوری ادامه داد: طبق پیش‌بینی مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، امسال گندم تولید استان در حدود 260 هزارتن خواهد بود.

وی گفت: نیاز یک ساله گندم استان که حدود 120 هزار تن است و از محل تولید داخل استان تامین شود.

مدیرعامل شرکت غله استان زنجان افزود: بر خلاف سال‌های گذشته، محمولات گندم از کلیه وسایل حمل و نقل ˈنیسان، تراکتور و غیرهˈ و همه روزه قابل پذیرش بوده و کشاورزان می‌توانند به نزدیکترین مرکز خرید گندم در شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

هفت واحد تولیدی در زنجان، پروانه استاندارد اخذ کردند

مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: پروانه استاندارد هفت واحد تولیدی در استان زنجان که بعلت تغییر استاندارد ملی باطل شده بودند با تغییر فرآیند تولید، بر اساس استاندارد جدید صادر شد.



داوود کارگرزاده تصریح‌کرد: پروانه کاربرد علامت استاندارد هفت واحد تولید کننده لوله مورد استفاده در آبرسانی با مواد اولیه PE80 و PE100 که بعلت تغییر استاندارد ملی باطل شده بود با اصلاح فرآیند تولید بر اساس استاندارد ملی جدید صادر شد.



وی با اشاره به بهبود فرآیند تولید و تاثیر پیشرفت علم بر مشخصات و ویژگی‌های محصولات تولیدی، گفت: تدوین استاندارد ملی بر اساس مقتضیات زمان و مکان محصولات تولیدی و مطابق با سطح تکنولوژی آن زمان انجام می‌گیرد بدیهی است با پیشرفت علم و بهبود فرآیند تولید، استاندارد های ملی نیز تغییر می‌کنند.



کارگزاده افزود: لوله‌های مورد استفاده در آبرسانی با مواد اولیه PE80 و PE100 پیش از این بر اساس استاندارد ملی شماره 1331 تولید می‌شدند که با ابطال آن از این به بعد باید بر اساس استاندارد ملی شماره 2-14427 تولید شوند.



وی ادامه داد: واحدهای تولیدی بسپار صنعت پروژه، رسا لوله پاسارگاد، پلی غرب اتصال ایرانیان، جهاد زمزم، آبرسان نوید زنجان، پلی اتیلن جابری و صبا لوله زنجان موفق به کسب پروانه استاندارد بر اساس استاندارد ملی بشماره 2-14427 شدند.