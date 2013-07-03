کاهش سن مصرف مواد مخدر نگران کننده است/ قاچاق کالا ضربه مهلکی بر پیکره تولید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر چهارشنبه در شورای مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بروجرد اظهار داشت: مواد مخدر یک تهدید جدی برای تک تک خانواده ها محسوب می شود و آتشی است که سرمایه ملی و انسانی کشور را از بین می برد.

وی تصریح کرد: موقعیت ایران به خاطر قرار گرفتن در همسایگی دو کشور تولید کننده مواد مخدر باعث شده که بخشی از نیروی فعال ما صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر می شود.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: امروز مواد مخدر سنتی کنار گذاشته شده و مردم به مصرف مواد مخدر صنعتی که بسیار بسیار خطرناکتر است روی آورده اند.

حجت الاسلام ترابی افزود: فراوانی مواد مخدر صنعتی در کشور و ارزانی این مواد حکایت از یک توطئه بین المللی و جهانی علیه ایران اسلامی دارد.

وی تصریح کرد: هر سال با کاهش سن مصرف کنندگان مواجه هستیم و این یک زنگ خطر و بیدار باش است به طوریکه سن مصرف کنندگان به دوازده سال رسیده است.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه ما در سطح کلان کشور با موادمخدر و قاچاقچیان آن مبارزه کرده ایم اظهار داشت: دشمنان ما این اعتراف را دارند که ایران تنها کشور مبارزه کننده با مواد مخدر است.

وی افزود: در بحث توزیع مواد مخدر با ضعف قانون مواجه هستیم و قانونی که بازدارنده باشد در اختیار دستگاه قضایی نیست.

حجت الاسلام ترابی در ادامه سخنان خود به وضعیت قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: قاچاق ضربه مهلکی بر پیکره تولید کشور است و اگر بخواهیم در مسیر حمایت از تولید قدم برداریم باید به طور جدی با قاچاق کالا مبارزه کنیم.

وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا یک اشتغال ناسالم و فساد انگیز است، ادامه داد: در انواع تخلفات انجام شده در کشور علاوه بر سوء استفاده کنندگان، انگیزه سیاسی دشمنان پشت قضیه مشاهده می شود.

حجت الاسلام ترابی در ادامه به فعالیت مراکز ترک اعتیاد اشاره کرد و افزود: امروزه مراکز ترک اعتیاد نسبت به مراکز دولتی خوب عمل کرده اند.