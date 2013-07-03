۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۲

دفتری به مهر خبرداد:

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 51 درصد افزایش یافت

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر تالار بورس کرمانشاه ازافزایش 51 درصدی معاملات بورس این هفته تالار بورس کرمانشاه خبر داد.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد54هزار و 789 هزارسهم و حق تقدم به ارزش 189هزار و 295 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با افزایش 51 درصدی به 189هزار و 295 میلیون ریال رسید.

دفتری ادامه داد: در پایان این هفته  شرکت پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، توسعه صنایع بهشر و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های پتروشیمی خلیج فارس،سرمایه گذاری توسعه ملی، بانک صادرات، توسعه معادن روی و مینا بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های  مینا، فولاد مبارکه، توسعه صنایع بهشر و پتروشیمی خلیج فارس بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر تالار بورس کرمانشاه  در پایان از ایجاد101  کد معاملاتی جدید در این هفته خبرداد.
 

