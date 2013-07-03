اصلاح سیستم حمل و نقل سیمان صادرات را افزایش خواهد داد

ابراهيم غلامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طی سه ماه اول سال جاری کارخانه سیمان لامرد بیش از 42 هزار تن سیمان را به کشورهای مختلف صادر کرده است.

وی افزود: با برنامه ریزهای انجام شده صادرات این کارخانه تا پایان سال جاری به 200 هزار تن خواهد رسید.

مدیر عامل واحد تولیدی نمونه کشور تصریح کرد: سال گذشته ۶۰ هزارتن صادرات سیمان به کشورهای عراق، امارات و تاجيكستان داشته ایم.

غلامزاده اضافه كرد: تلاش مي كنيم ميزان توليد امسال اين كارخانه را تا پايان سال به يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن افزايش دهيم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اين كارخانه به عنوان واحد توليدي نمونه كشورمعرفي شد، گفت: از جمله ملاك هاي برگزيده شدن اين واحد توليدي را مي توان به كيفيت بالاي توليدات، ميزان صادرات و ارز آوري كارخانه، سرمايه گذاري در زمينه آموزش و توسعه منابع انساني و رعايت استانداردها اشاره كرد.

مدیر عامل کارخانه سیمان لامرد یادآور شد: با وجودي كه اخذ نشان استاندارد در دو سال نخست فعاليت تقريبا غيرممكن است، اما كارخانه سيمان لامرد موفق شد كه ظرف دو سال، تمام استانداردهاي سيمان تيپ دو، تيپ يك ۴۲۵، تيپ يك ۵۲۵ و سيمان تيپ پنج را دریافت کند.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۸۵۰ هزار تن كلينكر و ۷۴۵ هزار تن سيمان توليد شد و در سه ماه نخست امسال نيز ۳۵۰ هزار تن كلينكر و ۲۰۸ هزار تن سيمان از اين كارخانه به بازار مصرف عرضه شده است.



