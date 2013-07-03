افزایش انگیزه مطالعه مفید کاهش ناهنجاری های اجتماعی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانه های استان اظهارداشت: با توجه به اینکه بسیاری از جرایم و تخلفات به دلیل بی بصیریتی و بی اطلاعی از قوانین و مقررات زندگی شهروندی و یا مسایل حقوقی صورت می گیرد، افزایش سطح دانش عمومی مردم در این زمینه نتایج مثبتی خواهد داشت.



وی افزود: به جرات می توان گفت توسعه کتابخانه های عمومی زمینه ساز ایجاد جامعه ای عاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی است زیرا مطالعه مفید و افزایش آگاهی و شناخت افراد نقش مهمی در کاهش گرایش به انحرافات و بزهکاری های اجتماعی دارد.



صادقی نیارکی اضافه کرد: لازم است توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها در راس برنامه های فرهنگی قرار گیرد و امکان استفاده رایگان از خدمات این اماکن برای عموم مردم فراهم شود تا اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه نیز انگیزه و امکان مراجعه به کتابخانه ها را پیدا کنند.



این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر کمبود مراکز فرهنگی و ورزشی در سطح جامعه احساس می شود افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت فعالیت در عرصه فرهنگ باید در تمامی مناطق و در سطحی گسترده کتابخانه برای دسترسی آسان عموم مردم وجود داشته باشد.



قاضی نمونه کشور در ادامه گفت: نباید انتظار داشته باشیم مردم به کتابخانه ها مراجعه کنند و خودبه خود سطح مطالعه در جامعه افزایش یابد، زیرا برای انجام این مهم همکاری سازمان ها به ویژه اموزش و پرورش و رسانه های گروهی از اهمیت بسیاری برخوردار است.



صادقی نیارکی بیان کرد: تجهیز کتابخانه ها به جدیدترین و متنوع ترین شیوه های خدمت رسانی همگام با پیشرفت های علمی و تکنیکی می تواند اشتیاق مردم را برای مراجعه به آن ها افزایش دهد.



وی با بیان اینکه فضای کتابخانه نقش مهمی در افزایش مراجعات دارد افزود: محیط زیبا ، سالم، آرام و امن کتابخانه می تواند خانواده ها به ویژه کودکان، نوجوانان و بانوان را هرچه بیشتر به این مکان سوق دهد.



دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: طبق فرموده مقام معظم رهبری "یکی از نیازهای مهم جامعه به ویژه نسل نوجوان و جوان طراحی سیر مطالعاتی در موضوعات مختلف و با تنوع مناسب است " که در این زمینه نیز کتابخانه ها می توانند با نیازسنجی، منابع جذاب ، مفید و معتبر را برای مراجعه کنندگان تهیه کنند.



صادقی نیارکی تصریح کرد: می توان با کارشناسی های دقیق در رابطه با علل بروز مسایل اجتماعی به طور مثال طلاق، از طریق ارایه کتب مناسب درباره فراگیری مهارت های زندگی گام های موثری برای کاهش این مشکلات برداشت که در این زمینه نیز کتابخانه ها و به ویژه مشاوره کتابداران اهمیت زیادی دارد.



وی ضمن تاکید بر رایزنی با دستگاه ها و سازمان های مختلف در راستای توسعه کتاب و کتابخانه ها اضافه کرد: با همکاری هرچه بیشتر مسوولان در این زمینه می توان به آینده ای درخشان تر امیدوار بود.



این مسوول همچنین گفت: با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان شایسته است از ظرفیت تبلیغی و اطلاع رسانی روحانیون استفاده شده تا در مراسم مذهبی این ماه مقدس، اهمیت بحث مطالعه مفید به مردم یادآوری شود.



دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان آمادگی خود را برای حمایت از برنامه های مفید فرهنگی و کتابخوانی در جامعه اعلام کرد.