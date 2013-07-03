  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۱

دادبود:

مرکز ماشین آلات مدیریت بحران در آزادشهر درحال راه اندازی است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون عمراني استاندار گلستان گفت: مركز ماشين آلات مدیریت بحران در آزادشهر واقع در شرق استان در حال راه اندازي است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعدازظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان افزود: بخشي از ماشين آلات از تهران در اختيار قرار گرفته و برخي ديگر را در استان تهيه كرده ايم و براي استفاده از اين ماشين آلات نيز در مواقع بحران هماهنگي هاي لازم صورت بگيرد.
 
وی تاکید کرد: دستگاه هاي اجرايي تلاش كنند تا پروژه ها اجرا شده و ريالي از اعتبارات حوادث برگشت نخورد.
 
دادبود گفت: شرايط اجراي كار و جذب پيمانكار در قوانين فعلي شرايط سختي است، محدوديت هاي زيادي داريم و محدوديت هاي اعتباري نيز وجود دارد.
 
وي افزود: همه ما عزم جزم كرده ايم تا پروژه هاي مختلف انجام شود و روي زمين نماند، حوزه كار ما در مرحله تخصيص اعتبار است و همين حوزه را بايد مديريت كنيم.
 
دادبود ادامه داد: هنوز هم ارتباطات به لحاظ فني و اجرايي در دستگاه هاي اجرايي قوي و قدرتمند نيست و مديران بايد اطلاعات پروژه هاي ملي و شهرستاني را داشته باشند، عدم اطلاع مديران از پروژه ها يك نكته منفي است و تصميمات فرماندارن و مديران شهرستاني نيز بايد به مركز استان اطلاع داده شود.
 
وي تصريح كرد: اعتبارات بحران فقط براي مواقع بحران نيست، پيشگيري يا بازسازي و به سازي بايد از محل اعتبارات دستگاه اجرايي انجام شود، اولويت ها بايد مشخص شود و هر چه براي پيشگيري از بحران نياز است انجام شود.
 
معاون عمراني استاندار اذعان داشت: وظايف و حوزه هاي پيگيري ادارات روشن و شفاف است و اولويت هاي كاري را با اين فرض كه هيچ اعتباري نمي رسد اجرايي كنيد.
 
آمادگی لازم مدیریت بحران
 
دادبود در ادامه گفت: طرح جامع سيل را در استان داريم كه مبناي همه فعاليت هاي ما است و در رابطه با افزايش دماي دو روز گذشته در استان نيز ، منابع طبيعي، محيط زيست ، فرمانداري ها و مديريت بحران آمادگي لازم را داشته باشند و هماهنگي ها صورت گرفته و امادگي لازم نيز وجود دارد.
 
کارگروه استانی و شهرستانی سیل تشکیل شود
 
معاون عمراني استاندار گلستان يادآور شد: كارگروه هاي استاني و شهرستاني مديريت بحران و به خصوص كارگروه سيل بايد تشكيل شود، تلفن هاي ماهواره اي كه در اختيار دستگاه هاست فعال شود ، آموزش پيشگيرانه نيز موضوع مهمي است كه چگونگي آن بايد مورد بررسي قرار گيرد.
کد مطلب 2089605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها