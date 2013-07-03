مرکز ماشین آلات مدیریت بحران در آزادشهر درحال راه اندازی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعدازظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان افزود: بخشي از ماشين آلات از تهران در اختيار قرار گرفته و برخي ديگر را در استان تهيه كرده ايم و براي استفاده از اين ماشين آلات نيز در مواقع بحران هماهنگي هاي لازم صورت بگيرد.

وی تاکید کرد: دستگاه هاي اجرايي تلاش كنند تا پروژه ها اجرا شده و ريالي از اعتبارات حوادث برگشت نخورد.

دادبود گفت: شرايط اجراي كار و جذب پيمانكار در قوانين فعلي شرايط سختي است، محدوديت هاي زيادي داريم و محدوديت هاي اعتباري نيز وجود دارد.

وي افزود: همه ما عزم جزم كرده ايم تا پروژه هاي مختلف انجام شود و روي زمين نماند، حوزه كار ما در مرحله تخصيص اعتبار است و همين حوزه را بايد مديريت كنيم.

دادبود ادامه داد: هنوز هم ارتباطات به لحاظ فني و اجرايي در دستگاه هاي اجرايي قوي و قدرتمند نيست و مديران بايد اطلاعات پروژه هاي ملي و شهرستاني را داشته باشند، عدم اطلاع مديران از پروژه ها يك نكته منفي است و تصميمات فرماندارن و مديران شهرستاني نيز بايد به مركز استان اطلاع داده شود.

وي تصريح كرد: اعتبارات بحران فقط براي مواقع بحران نيست، پيشگيري يا بازسازي و به سازي بايد از محل اعتبارات دستگاه اجرايي انجام شود، اولويت ها بايد مشخص شود و هر چه براي پيشگيري از بحران نياز است انجام شود.

معاون عمراني استاندار اذعان داشت: وظايف و حوزه هاي پيگيري ادارات روشن و شفاف است و اولويت هاي كاري را با اين فرض كه هيچ اعتباري نمي رسد اجرايي كنيد.

آمادگی لازم مدیریت بحران

دادبود در ادامه گفت: طرح جامع سيل را در استان داريم كه مبناي همه فعاليت هاي ما است و در رابطه با افزايش دماي دو روز گذشته در استان نيز ، منابع طبيعي، محيط زيست ، فرمانداري ها و مديريت بحران آمادگي لازم را داشته باشند و هماهنگي ها صورت گرفته و امادگي لازم نيز وجود دارد.

کارگروه استانی و شهرستانی سیل تشکیل شود

معاون عمراني استاندار گلستان يادآور شد: كارگروه هاي استاني و شهرستاني مديريت بحران و به خصوص كارگروه سيل بايد تشكيل شود، تلفن هاي ماهواره اي كه در اختيار دستگاه هاست فعال شود ، آموزش پيشگيرانه نيز موضوع مهمي است كه چگونگي آن بايد مورد بررسي قرار گيرد.