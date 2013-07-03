268 هزار بارکد شبنم بر کالاهای خراسان جنوبی الصاق شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع ظهر چهارشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهارداشت: تاکنون 268 هزار بارکد طرح شبنم بر روی کالاهای استان الصاق شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در راستای کاهش کالای قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی اجرایی شده است، افزود: در این راستا تاکنون 480 مورد بازرسی از سطح مراکز عرضه استان انجام شده است.

ریئس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی خواستار اجرایی شدن کامل این طرح در استان شد و گفت: این طرح امسال باید با جدیت بیشتری آغاز شده و با متخلفات برخورد شود.

دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی هم در این جلسه از کنترل مستمر شبکه های توزیع و عرضه استان خبر داد و گفت: در پایانه های مسافربری نیز کنترل خوبی صورت می گیرد.

حسین قلندری افزود: براساس ارزیابی های ستاد مرکزی، این استان رتبه برتر کشور را در زمینه کشف کالای قاچاق کسب کرده است.

دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی به برگزاری دو جلسه کمیسیون از ابتدای سال در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به راه اندازی شبکه های الکترونیکی در استان و کنترل دقیق بر روی کالاها قاچاق کالا به حداقل رسیده است.