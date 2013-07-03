تاسیس شعبه بين الملل در دانشگاه علوم پزشکی قزوين

به گزارش خبرگزاری مهر، این موافقت نامه با دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به دانشگاه اعلام و تأکید شده است که محل استقرار شعبه بین الملل دانشگاه، با نظر حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت تعیین شود.

موضوع تأسیس شعبه بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین پس از مکاتبه های متعدد رئیس دانشگاه در بهمن ماه سال گذشته و اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری برای معاون آموزشی وزارت بهداشت، به طور جدیّ پیگیری شد و به نتیجه رسید.

در آخرین نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به معاون آموزشی وزارت بهداشت اشاره شده است که در صورت دریافت مجوز تأسیس شعبه بین الملل، 83 دانشجو در رشته های دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد در این شعبه (در شهر آبیک یا محمدیه ) مشغول به تحصیل می شوند.

بر اساس پیشنهاد دانشگاه، در مرحله اول، تعداد 35 دانشجو در رشته دکتری حرفه ای پزشکی، تعداد 20 دانشجو در رشته دکتری حرفه ای دندانپزشکی و تعداد 7 دانشجو در هر کدام از رشته های کارشناسی ارشد بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، مدیریت خدمات بهداشتی ـ درمانی و پرستاری مراقبت های ویژه، جذب می شوند.