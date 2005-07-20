گفتگوي "مهر" با دكتر موسويان بعد از پايان مذاكرات لندن ؛ ابلاغ پيام دكتر روحاني به سران اروپا/ تعهد اروپا به ارائه طرح جامع تا نيمه دوم مرداد ماه / به رسميت شناختن و حمايت از حقوق هسته اي ايران/ احترام به نتيجه انتخابات ايران و همكاري با دولت احمدي نژاد

دكتر سيد حسين موسويان سخنگوي هيات مذاكراه كننده كشورمان دقايقي پيش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: قرار بر اين شد تا نمايندگان مذاكره كننده اين سه كشور قبل از ارائه طرح پيشنهادي جامع خود براي ادامه مسير مذاكرات راهبري ، محورهاي پيام دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان را به سطوح عالي تصميم گيري خود و اتحاديه اروپا منتقل كنند و با توجه به اين پيام طرح نهايي خود را به ايران ارائه نمايند.

دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي گفت: پس از اين دور از مذاكرات و تشريح پيام مذكور و همچنين حقوق و شرايطي كه مد نظر كشورمان براي ادامه فعاليت هاي هسته اي است ، طرف هاي اروپايي مجددا و به صراحت اعلام كردند كه حق ايران را در چارچوب قوانين بين المللي براي استفاده صلح جويانه از انرژي هسته اي به رسميت مي شناسند و همچنين حاضرند اين حق را مورد حمايت قرار دهند.

دكتر موسويان افزود: نمايندگان سه كشور ارشد اروپايي تصريح كردند كه به نتيجه انتخابات در ايران كاملا احترام مي گذارند و ضمن پذيرش كامل انتخاب مردم ايران آماده اند كه با رييس جمهور جديد كشورمان نيزهمكاري و سطح روابط را توسعه دهند.

سخنگوي هيات مذاكره كننده كشورمان به خبرنگار "مهر" در مورد زمان ارائه طرح جامع اروپا به ايران شامل تضمين هاي عيني مورد نظر از سوي تهران براي فعاليت صلح آميز و همچنين تعهدات محكم براي استفاده ايران از همه حقوق هسته اي خود و نيز ضمانت هاي لازم اقتصادي ، تكنولوژيك و سياسي و امنيتي از سوي اروپا به كشورمان افزود: اروپاييها مجددا به توافق ابتداي سال جاري در ژنو اعلام پايبندي كردند و تاكيد كردند كه تا پايان ماه جولاي و يا حداكثر اوائل ماه اوت (نيمه دوم مرداد ماه) طرح نهايي خود را به ايران ارائه خواهند نمود.

وي گفت: طرف هاي اروپايي همچنين يادآور شدند كه آمادگي دارند تا زمينه بررسي جزييات پيام خود را بعد از ارائه به تهران در سطح كميته راهبري و حتي در سطح وزراي دو طرف مورد گفتگو قرار دهند.

دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي در پايان خاطر نشان كرد: در اين دور از مذاكرات دو طرف تفاهم كامل داشتند كه با توجه به سرمايه گذاري هاي زياد هريك در روند مذاكرات تا كنون ، حداكثر تلاش را براي حل مساله به خرج دهند و هدف هر دو سوي مذاكره ارتقاي روابط بين ايران و اروپا به بالاترين سطح ممكن باشد.