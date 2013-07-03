رایزنی های وزیر دفاع مصر چند ساعت قبل از پایان ضرب الاجل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک منبع نظامی مصری اعلام کرد: نیروهای مسلح نقشه راه آینده مصر را به تنهایی اتخاذ نخواهد کرد و در بیانیه ارتش که تا ساعاتی دیگر پس از پایان ضرب الاجل قرائت خواهد شد، مشارکت همه گروههای ملی گرایی درنقشه راه سهیم هستند اعلام خواهد شد.

این منبع بیان کرد: نیروهای مسلح چشمداشتی به قدرت ندارند و تصمیماتی که به نفع امت باشد را پس از توافق ملی و مردمی اتخاذ خواهند کرد و طرفدار نظام دموکراتیک در مصر هستند.

از سوی دیگر شبکه های المیادین و العربیه از دیدار محمد البرادعی رئیس حزب الدستور، احمد الطیب شیخ الازهر با عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر خبر دادند.

این در حالی است که تعداد نمایندگان مستعفی مجلس شورای مصر به 34 نفر رسید.

از سوی دیگر منابع مصری از دستگیری 6 نفر از محافظان محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین که با خود سلاح حمل می کردند خبر دادند.

این درحالی است که منابع آگاه از برگزاری نشست اخوان المسلمین در مکان نامعلومی پس از به آتش کشیده شدن مقر آنها در المقطم قاهره خبر دادند.

یک منبع نظامی به الیوم السابع گفت: نیروهای مسلح سناریوهای متعددی برای برخورد با حوادث ساعات آینده در اختیار دارد و فرماندهی کل نیروهای مسلح تصمیمات خود را به اطلاع عموم خواهد رساند.

از سوی دیگر شبکه المیادین اعلام کرد: وزارت کشور مصر تا دقایقی دیگر بیانیه ای درباره آخرین تحولات صادر خواهد کرد.

شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی از دیدار عبدالفتاح السیسی با نمایندگان حزب آزادی و عدالت و حزب النور خبر داد.