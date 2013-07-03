اجراي موفقيت آميز رزمايش جامع پدافند غيرعامل در پالایشگاه فجر جم

به گزارش خبرنگار مهر، رحيم اسلامي ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشريح رزمايش جامع پدافند غيرعامل در این پالايشگاه اظهار داشت: سناريوي اين رزمايش با ياري خداوند متعال و كمك همه نيروهاي مشاركت كننده، به صورت كامل ودقيق در پالايشگاه اجرا شد و خوشبختانه در همه موارد موفقيت آميز بود.

وی اضافه کرد: اين رزمايش پيرو ابلاغ طرح و دستورالعمل اجرايي رزمايش پدافند غيرعامل كشور برنامه ريزي شده بود وشاهد همكاري همه واحدهاي عملياتي وستادي شركت بوديم.

مديرعامل شركت پالايش گاز فجر جم افزود: اين مانوركه چند روز قبل شاهد برگزاري نسخه آزمايشي آن بوديم، در راستاي اجراي تصميمات كميته بحران پالايشگاه و به منظور حفظ آمادگي كليه پرسنل در شرايط اضطراري و بحران بسيار ضروري بوده است.

وی اضافه کرد: طراحي پروژه پدافند غيرعامل اين شركت اولين طرح پالايشگاهي پدافند غيرعامل در وزارت نفت است كه از طرف كميته پدافند غيرعامل كشور به عنوان پايلوت انتخاب و تاييد شده است.

اسلامی افزود: اين مسله رسالت شركت را در اجراي به موقع و موفقيت آميز مانورها را بسيار زياد مي كند وما در طي سال چندين بار اين گونه رزمايش ها را انجام مي‌دهيم.

ارتقاي آستانه مقاومت مراكز صنعتي و حساس و استمرار فعاليت آنها

وی ارتقاي آستانه مقاومت مراكز صنعتي وحساس و استمرار فعاليت آنها در شرايط بحراني و كاهش آسيب پذيري آنها در شرايط بحران را يك ضرورت انكار ناپذير دانست و تاكيد كرد: اين گونه مانورها در آينده نيز طبق دستوالعمل شركت ملي گاز ايران ادامه خواهيم داد.

وي افزود: هماهنگي بيشتر بين واحدهاي مختلف پالايشگاه درمانور امروز به خوبي مشخص بود و انتظار مي رود هنگام بروز شرايط اضطراري و بحران احتمالي شاهد عملكرد رضايت بخشي در اين زمينه باشيم.

مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم ادامه داد: در طول اجراي رزمايش همه نيروها در قالب گروه هاي اطفای حريق، امداد و نجات، ايمني، حراست و امداد و درمان و... اقدام به انجام عمليات پشتيباني از گروه‌هاي اصلي را انجام مي‌دادند.

وي گفت: شركت پالايش گازفجرجم در برگزاری مانورهای مختلف موفق عمل کرده و بهترین عملكرد را از نظر ارتباط با مسئولین و رفع نقص‌های احتمالی داشته است.

اسلامي در بخش ديگري از اظهارات خود در مورد سناريو رزمايش نيز گفت: عمليات خرابكارانه را مي‌توان مجموعه‌اي از اقدامات برنامه‌ريزي شده قبلي دانست كه با هدف آسيب‌ رسانيدن به قواي انساني و تأسيسات فيزيكي سايت در راستای تعطيلی فعاليت‌‌هاي آن انجام شود و سناريو اين مانور نيز بر همين اساس برنامه‌ريزي شده بود.

وي يادآور شد: انجام اين نوع از مانورها قطعا به ضريب اطمينان وايمني پالايشگاه كمك خواهد كرد وانشالله با تجربه اي كه به دست آمده است بتوانيم توليد پايداري درسطح پالايشگاه‌هاي كشور داشته باشيم.

