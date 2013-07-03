بانک ها در اعطای تسهیلات به کارخانه های شالیکوبی کم لطفی می کنند

حمید غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی باید در مسیر درست هدایت شود، افزود: جهاد کشاورزی متولی اصلی کاهش ضایعات برنج و اصلاح ساختار کارخانجات شالیکوبی است.

وی اظهارداشت: کارگروه توسعه کشاورزی که به دبیری جهاد کشاورزی استان و شهرستان ها تشکیل می شود اعضای اتحادیه و تعاونی های کارخانه های شالیکوبی در این جلسات برای تصمیم گیری ها باید مشارکت داده شوند.

مدیرعامل اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان گفت: اعضای اتحادیه و تعاونی های کارخانه های شالیکوبی نقطه نظرات اصولی دارند بنابراین حضور این اعضا در جلسات کارگروه کشاورزی می تواند بسیار سازنده باشد.

وی در ادامه با اعلام اینکه صنعت برنج کشور باید در اولویت ویژه کاری مسئولان قرار گیرد، افزود: این صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال، امنیت غذایی و رونق اقتصادی دارد.

غریبی اظهارداشت: از دیرباز صنایع کشاورزی جزء پایه های اصلی اقتصاد کشورها بوده و پیشرفت هر چه سریعتر در این زمینه مقدمات پیشرفت در دیگر عرصه ها وبهبود شرایط اقتصادی را فراهم می آورد.

وی عنوان کرد: استان گیلان علی رقم مساحت اندک خود با بهره گیری از موهبت های الهی از بزرگترین قطب های کشاورزی در کشور است که تامین کننده بخش اعظمی از برنج و چای مورد نیاز این مرز و بوم است.