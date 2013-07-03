توزیع عادلانه امکانات در کشور صورت نگرفت/ عقب ماندگی هرچه بیشتر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله خدایی سوری ظهر چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان لرستان با اشاره به اینکه متاسفانه استان لرستان در مدت زمان گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز پیشرفت چندانی نکرده است، اظهار داشت: دولتهای مختلف سازندگی، اصلاحات و مهرورزی نتوانستند پیشرفت و توسعه ای در لرستان ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه مقایسه وضعیت کنونی لرستان با قبل از انقلاب مقایسه صحیحی نیست، افزود: لرستان را باید با سایر استانها مقایسه کرد و میزان پیشرفت آن را تخمین زد.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت نهم و دهم در استان لرستان گفت: دکتر احمدی نژاد زمانیکه رای آوردند اذعان کردند که خود کلنگ دست می گیرند و لرستان را آباد می کنند اما ایشان نه تنها کلنگ نگرفتند بلکه حتی به لرستان سرکشی هم نکردند.

خدایی سوری با اشاره به اینکه برخلاف شعارهای دولت آقای احمدی نژاد توزیع عادلانه امکانات در کشور صورت نگرفته است، تصریح کرد: هیچ عدالتی در توسعه کشور وجود نداشت و ما شاهد عقب ماندگی هرچه بیشتر لرستان بودیم.

وی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور در آخرین حضور خود در لرستان گفت که آن کاری را که می خواستم برای این استان انجام دهم نشد، اظهار داشت: متاسفانه ایشان توضیح ندادند که علت محقق نشدن برنامه هایشان چه بوده است.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فرودگاه خرم آباد گفت: در صحبتی که با وزیر راه و ترابری داشتم به ایشان گفتم که سن فرودگاه خرم آباد از سن شما هم بیشتر شده اما هنوز وضعیت آن درست نشده است.

خدایی سوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کارآفرینان از عناصر اصلی توسعه اقتصادی هستند، اظهار داشت: امروز در این جشنواره جای کارآفرینان و فعالان اقتصادی که به خاطر مسائل اقتصادی در زندان هستند خالی است.

وی با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی ما نتوانستند در پیچ و خم های اداری و تحت فشارهای مختلف دوام بیاورند، یادآور شد: بخشی از زندانیان همین فعالان اقتصادی هستند که به خاطر مشکلات زیاد نتوانسته اند دوام بیاورند.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همین تعداد کارآفرینانی را که توانسته اند سرپا بماند را باید دوبار مورد تقدیر قرار داد.

خدایی سوری با اشاره به اینکه واقعیت امر آن است که لرستان در 30 سال گذشته توجهی ندیده است، گفت: جایگاه لرستان این نیست و نباید هم باشد.