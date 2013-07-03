بالابردن قدرت مقابله و بازدارندگي از برنامه هاي مهم پدافند غيرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پازوكي پیش از ظهر چهارشنبه در اولين جلسه كارگروه تخصصي پدافند غير عامل جهاد كشاورزي استان سمنان که در محل سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان برگزار شد افزود: با تشكيل سازمان پدافند غير عامل در استان براي آن 12 كارگروه تخصصي تعريف شد كه كار گروه جهاد كشاورزي يكي از این كار گروه ها است كه كار خود را با تشكيل تيم هاي كاري و انجام چندين مانور از سنوات قبل به صورت عملياتي شروع كرده است.

وی با بیان اینکه كارهاي اجرايي بيشتر به عهده دستگاه ها است گفت: لازم است پيشنهادهاي اجرايي به اداره كل پدافند غير عامل استان سمنان براي پيگيري و اقدامات لازم ارسال شود.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر بايد آمادگي لازم در همه ابعاد كاري و تقويت زير ساخت ها و خنثي كردن اثرات حملات دشمن مد نظر باشد و در اين راستا از سوي وزارت جهاد كشاورزي ساختار خوبي براي پدافند غيرعامل در این بخش تعريف شده است.

سيد مجيد موسوي در خصوص كار گروه تخصصي جهاد كشاورزي و اجراي برنامه هاي كاربردي آن به مواردي از جمله ارائه پيشنهادات، راه كارها و نيازمندي هاي اعضاي كارگروه به دبيرخانه، معرفي و حضور يك كارشناس موضوعي از سوي همه دستگاه هاي عضو كارگروه در جلسات و برگزاري دوره هاي آموزشي، همايش و سمينار آموزشي در زمان هاي خاص اشاره كرد.

وی همچنین، تامين منابع لازم براي ايجاد آزمايشگاه مرجع كنترل آفات گياهي،نهاديه شدن موضوع محصول سالم و قيمت عرضه آن به بازار ، تعامل سازنده بين مراكز آموزشي و تحقيقاتی اعضاي كارگروه و کیفی کردن نهاده هاي توليدي مصرفي در بخش كشاورزي با نظارت دقیق از سوي دستگاه هاي ذيربط، كمك به توليد كنندگان نهاده هاي بيولوژيك، مجهز كردن ساختمان هاي اداري و حساس به برق اضطراري و برگزاري دو مانور عملياتي براي مبارزه با آفات و امراض طی سالجاري را از دیگر برنامه های کار گروه تخصصي جهاد كشاورزي استان سمنان ذکر کرد.

رضا محسني معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان و دبير كارگروه تخصصي پدافند غير عامل جهاد كشاورزي گزارشي از سابقه پدافند غيرعامل در صدر اسلام و جهان، تاريخچه پدافند غيرعامل قبل و بعد از انقلاب در ايران، اهداف پدافند غيرعامل و سير تحولی آن در سال های اخیر، تهديدات بخش كشاورزي از سوي دشمن و نقش پدافند غيرعامل در حفاظت از بخش کشاورزی، حملات زيست محيطي و اثرات آن ارائه كرد.

در اين كارگروه از سوي ساير اعضا نكاتي از جمله، ارتباط نزديك حوزه سلامت جامعه و بخش كشاورزي، نقش تغذيه و سلامت محصولات كشاورزي، اجراي برنامه هاي پژوهشي و آموزشي براي حفظ سلامت غذايي و جامعه، روند توليد محصول سالم و اقدام براي تضمين توليد آن، نظارت بر توليد نهاده هاي بيولوژيك، تامين منابع براي طرح قرنطينه عوامل داخلي و خارجي و آموزش هاي همگاني براي پرسنل بيان شد.