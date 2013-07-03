ضرورت دقت در نحوه مصرف صحیح زکات/ احیاء زکات نیازمند کار فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اعضاي ستاد زكات استان سمنان با بيان اينكه زكات گرفتني است، از آمران زكات خواست با ترويج فرهنگ زكات نقش خود را در اين زمينه به خوبي ايفا كنند.

وی تشويق در احياي فريضه زكات را وظيفه همگان دانست و تاكيد كرد: رسانه ها و صدا و سيما در اين مهم نقش موثري دارند.

زکات جهت از بین بردن فقر نقش بسزایی دارد

امام جمعه سمنان با اشاره به اهميت و نقش زكات در فقر زدايي نیز گفت: در چگونگي جمع آوري و هزينه كردن زكات بايد دقت شود.

آیت الله شاهچراغی دستيابی انسان‌ها به سخاوتمندی و بیزاری از بخل، حسد، رذايل اخلاقی و حب دنيا را از مزيت‌های پرداخت زكات دانست و خاطرنشان كرد: تشويق در احيای فريضه زكات وظيفه همگان است كه رسانه‌ها و صدا و سيما در اين مهم نقش موثری دارند.

وی گفت: خداوند متعال برای رونق و آبادانی و گره گشایی از امور مسلمین زکات را واجب کرده است و مطمئنا پرداخت کننده زکات آمر به معروف است.

احیای کامل فریضه زکات در جامعه نیازمند کار فرهنگی است

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: اهمیت و جایگاه زکات از منظر قرآن و اسلام تا آنجاست که زکات را با نماز هم ردیف دانسته و هر دو مورد را با هم آورده است تا مسلمانان نسبت به ادای فرایض واجب و مستحب اهتمام ویژه داشته باشند.

آیت الله شاهچراغی زکات را از مصادیق بارز صدقات دانست و افزود: می‌توان از آن در جامعه به عنوان پشتوانه مالی برنامه‌های اجتماعی بهره گرفت که این امر می ‌تواند زمینه اصلاح تحقق و تطهیر زندگی، تزکیه نفس و تالیف قلوب مردم را محقق کند.

وی ضمن اشاره به اینکه احیای کامل فریضه زکات در جامعه نیازمند کار فرهنگی است گفت: اطلاع رسانی پیوسته، صحیح و منطبق با دستورات دینی می تواند حس انفاق به همنوع را در میان مردم زنده کند.

جمع آوری 35 ميليارد ريال زكات مستحبي و واجب در استان سمنان

دبير شوراي زكات استان سمنان نيز در اين ديدار طی گزارشي با بیان اینکه در سال گذشته بيش از ۳۵ ميليارد ريال زكات مستحبي و واجب در اين استان جمع آوري شد، پيش بيني كرد: با تعاملي كه با دستگاه ها و نهادهاي مختلف صورت گرفته اين رقم طی سالجاري به ۱۷۰ ميليارد ريال برسد.

نجفعلي انتظاري اجراي طرح تبليغي چهره به چهره و اعزام روحانيان به روستاها را از جمله طرح هاي تبليغي در احياي زكات و جمع آوري آن اعلام كرد.که با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان انجام می شود.

وي طرح هاي شجره طيبه، فرودس زكات و جشن زكات را از ديگر فعاليت هاي اين بخش عنوان و افزود: در حال حاضر بيش از هفت هزار اصله درخت ميوه در قابل طرح شجره طيبه با هدف كمك به نيازمندان و فقرا از سوي باغداران استان به اين نهاد اهدا شده است.

برنامه احیای زکات یکی از تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری است

دبير شوراي زكات استان سمنان با استناد به آیات قرآنی تصریح کرد: وجود نیازمندان و ثروتمندان در جهان از حکمت های الهی است و نیازمند و ثروتمند بودن مردم مختص جامعه مسلمانان نیست ولی تفاوت جامعه مسلمین با جوامع غیر اسلامی به غیر از مسائل دینی در مقوله اخلاق نیز بسیار مشهود است.

وی با بیان اینکه برنامه احیای زکات در کشور که یکی از تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری است یادآور شد: اگر به این فریضه الهی به درستی عمل شود هیچ فقیری در جامعه وجود نخواهد داشت و بسیاری از مشکلات جامعه مرتفع می شود.

انتظاری کاهش معضلات اجتماعی، زدوده ‌شدن چهره فقر از جامعه و کم‌شدن فاصله طبقاتی را از دیگر آثار مثبت پرداخت زکات عنوان کرد.

فرهنگ صحیح پرداخت زکات در جامعه مورد غفلت واقع شده است

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان ضمن بیان اینکه فرهنگ پرداخت زکات باید هرچه بیشتر تبیین شود و مردم و مسئولان نسبت به آن احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند، افزود: استفاده از ائمه جمعه یکی از بهترین راه های تبلیغی برای فریضه الهی زکات است.

انتظاری با بیان اینکه فرهنگ صحیح پرداخت به موقع زکات باید در جامعه نهادینه شود، گفت: مسئله زکات از نظر اسلام در آن حد با اهمیت بوده که هر جا دستور به نماز آمده، به دنبال آن به این فریضه الهی نیز اشاره شده است.

دبير شوراي زكات استان سمنان با بیان این‌که متأسفانه فرهنگ صحیح پرداخت زکات در جامعه مورد غفلت واقع شده است، اظهار داشت: باید همه نهادهای مسئول با مشارکت جدی مردم تلاش کنند تا فرهنگ صحیح پرداخت به‏ موقع زکات را در جامعه نهادینه سازند.