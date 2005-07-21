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۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۲۲

البرادعي:از طرح آمريكا براي دستيابي هند به تكنولوژي هسته اي حمايت مي كنم

محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد عليرغم وجود ترسهائي مبني بر اينكه دست يابي هند به تكنولوژي هسته اي مي تواند امنيت جهاني را به مخاطره افكند از طرح آمريكا براي حمايت از دست يابي دهلي نو به تكنولوژي هسته اي پشتيباني مي كنم.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، البرادعي در بيانيه اي اظهار داشت:من از توافق بين هند و ايالات متحده در اين زمينه و تغيير سياست شگرف آمريكا و قول همكاري كامل در توسعه برنامه هاي هسته اي صلح آميز هسته اي  اين كشور استقبال مي كنم.

مدير كل آژانس اعلام كرد:پيشرفت در تكنولوژي هسته اي براي مصارف غير نظامي براي تمام كشورها سبب گسترش امنيت هسته اي خواهد شد.

همچنين اين ديپلمات عاليرتبه آژانس اعلام كرد:خارج از چهار چوب فكر و مشاركت فعال تمام اعضاي جامعه بين المللي اگر ما در كنترل و ممانعت از تكثير سلاحهاي هسته اي پيشرفتي حاصل كنيم و با تهديدهاي جديد در اين زمينه نظير قاچاق و نقل و انتقال تكنولوژي حساس هسته اي و خطرات تروريسم هسته اي مقابله كنيم اين اقدام مهمي خواهد بود.

وي از تصميم هند نيز براي گشودن بعضي از اماكن هسته اي به روي بازرسان ابراز خرسندي كرد و گفت:"من هميشه از گامهاي عملي و ملموس به سوي درخواست جهاني پادمانهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي طرفداري مي كنم".

كارشناسان بر اين عقيده هستند كه حمايت البرادعي از اين مساله مي تواند مهم باشد و به نوسان كشورها براي حمايت از اين همكاري كه بايد در آينده اتفاق بيفتد كمك كند.

"جوزف سيرينسيوني"كارشناس كنترل تسليحات در مؤسسه صلح كارنگي مي گويد:"البرادعي بسيار مورد احترام است و پشتيباني وي از اين همكاري بر ديدگاه ساير كشورها در مورد آن نيز تاثير خواهد گذاشت".

همچنين متخصصين بر اين باورند كه اين همكاري پشتيباني "گروه فراهم كنندگان هسته اي"(NSG) -گروهي شامل 44 كشور ائتلافي از صادر كنندگان هسته اي كه بر فروش مواد و تجهيزاتي كه مي تواند براي ساخت بمب اتمي مورد استفاده قرار گيرد نظارت مي كنند- را هم در پي خواهد داشت.

ديويد آلبرايت بازرس سابق تسليحات هسته اي و متخصص آمريكائي نيز در اين مورد مي گويد:هند قادر نخواهد بود ته به تعهدات خود مبني بر ممانعت از تكثير سلاحهاي هسته اي و جلوگيري از صدور تسليحات كشتار جمعي بويژه تكنولوژي هسته اي به خارج عمل كند.

کد مطلب 208962

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