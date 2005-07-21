البرادعي:از طرح آمريكا براي دستيابي هند به تكنولوژي هسته اي حمايت مي كنم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، البرادعي در بيانيه اي اظهار داشت:من از توافق بين هند و ايالات متحده در اين زمينه و تغيير سياست شگرف آمريكا و قول همكاري كامل در توسعه برنامه هاي هسته اي صلح آميز هسته اي اين كشور استقبال مي كنم.

مدير كل آژانس اعلام كرد:پيشرفت در تكنولوژي هسته اي براي مصارف غير نظامي براي تمام كشورها سبب گسترش امنيت هسته اي خواهد شد.

همچنين اين ديپلمات عاليرتبه آژانس اعلام كرد:خارج از چهار چوب فكر و مشاركت فعال تمام اعضاي جامعه بين المللي اگر ما در كنترل و ممانعت از تكثير سلاحهاي هسته اي پيشرفتي حاصل كنيم و با تهديدهاي جديد در اين زمينه نظير قاچاق و نقل و انتقال تكنولوژي حساس هسته اي و خطرات تروريسم هسته اي مقابله كنيم اين اقدام مهمي خواهد بود.

وي از تصميم هند نيز براي گشودن بعضي از اماكن هسته اي به روي بازرسان ابراز خرسندي كرد و گفت:"من هميشه از گامهاي عملي و ملموس به سوي درخواست جهاني پادمانهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي طرفداري مي كنم".

كارشناسان بر اين عقيده هستند كه حمايت البرادعي از اين مساله مي تواند مهم باشد و به نوسان كشورها براي حمايت از اين همكاري كه بايد در آينده اتفاق بيفتد كمك كند.

"جوزف سيرينسيوني"كارشناس كنترل تسليحات در مؤسسه صلح كارنگي مي گويد:"البرادعي بسيار مورد احترام است و پشتيباني وي از اين همكاري بر ديدگاه ساير كشورها در مورد آن نيز تاثير خواهد گذاشت".

همچنين متخصصين بر اين باورند كه اين همكاري پشتيباني "گروه فراهم كنندگان هسته اي"(NSG) -گروهي شامل 44 كشور ائتلافي از صادر كنندگان هسته اي كه بر فروش مواد و تجهيزاتي كه مي تواند براي ساخت بمب اتمي مورد استفاده قرار گيرد نظارت مي كنند- را هم در پي خواهد داشت.

ديويد آلبرايت بازرس سابق تسليحات هسته اي و متخصص آمريكائي نيز در اين مورد مي گويد:هند قادر نخواهد بود ته به تعهدات خود مبني بر ممانعت از تكثير سلاحهاي هسته اي و جلوگيري از صدور تسليحات كشتار جمعي بويژه تكنولوژي هسته اي به خارج عمل كند.