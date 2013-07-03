عباس عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای شروع ثبت نام دانش آموزان در سامانه ستاد که از هشتم خرداد آغاز شده بیش از 17 هزار نفر از دانش آموزان این شهرستان به صورت اینترنتی نام نویسی کرده اند.

عبدلی گفت: نام نویسی دانش آموزان تا تاریخ 15 تیرماه ادامه دارد و مدیران مدارس موظف هستند همه روزه بجز روزهای پنجشنبه در مدارس حضور داشته باشند.

وی افزود: به منظور توانمند سازی عوامل اجرایی مدارس در خصوص شیوه ثبت نام دانش آموزان یک دوره آموزشی هشت ساعته نرم افزار تخصصی ثبت نام اینترنتی در خرداد ماه برگزار شده است.

کارشناس آمار وفناوری و برنامه ریزی آموزش و پرورش نهاوند عنوان کرد: به منظور سرعت بخشیدن به امر ثبت نام دانش آموزان علاوه بر سایت مدارس ،سایت پژوهشگاه معلم شهرستان نهاوند نیز تجهیز شده که مدیران مدارس روستایی برای نام نویسی از آن استفاده می برند.

عباس عبدلی اظهار داشت: با توجه به اینکه آخرین مهلت ثبت نام دانش آموزان تا 15 تیرماه می باشد لذا اولیاء دانش آموزان کار ثبت نام فرزندان خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

عبدلی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه اخذ شهریه در مدرسه‌های دولتی طبق تمایل اولیای دانش‌آموزان دریافت می‌شود، بیان کرد: مدرسه‌های دولتی در طول سال تحصیلی هیچ‌گونه وجهی دریافت نمی‌کنند و اولیای دانش‌آموزان در صورت تمایل می‌توانند مبلغی را به مدارس پرداخت کنند.