تصویب 15 مصوبه جدید در دومین اجلاس همکاریهای گردشگری D8

به گزارش خبرگزاری مهر، دومين اجلاس همكاري­هاي گردشگري بين كشورهاي عضو D8 كه در روزهاي 10و 11 تيرماه جاري به ميزباني كشورمان در هتل لاله تهران برگزار شده بود با 15 مصوبه به كار خود پايان داد. پس از بررسي مسائل مختلف دومين اجلاس همكاري­هاي گردشگري گروه D8 در خصوص موارد مختلف توافق بعمل آمد.

مصوبات این اجلاس به شرح ذیل اعلام شد:

1) تصريح بر اهميت اكوتوريسم كه به عنوان گردشگري مسئول مشخص شده و تاكيد بر ارتقاء آموزش ارائه كنندگان خدمات و آموزش عموم در حفظ منابع طبيعي و محيط زيست.

2) ضمن تاكيد مجدد بر تشكيل صندوق مشترك سرمايه­گذاري كه در اجلاس سران ابوجا D8 تصويب شده بود، اين اجلاس از دبيرخانه درخواست كرد كه با بانك توسعه اسلامي و بانك اكو درخصوص تشكيل صندوق گردشگري به منظور تامين بودجه پروژه­هاي گردشگري مشورت كرده و گزارش خود را به اجلاس آتي وزراي گردشگري گروه D8 ارائه كند.

3) درخواست از دبيرخانه به منظور مشورت با كشورهاي عضو به منظور تهيه گزارشي درخصوص امكان سنجي تشكيل خانه گردشگري گروه D8 و ارائه اين گزارش به اجلاس بعدي گروه D8

4) تشويق كشورهاي عضو به تبادل تجربيات و ابتكارات در زمينه اكوتوريسم شامل اكولاژ، صنايع­دستي، رسوم سنتي، داروهاي گياهي و آشپزي سنتي

5) به كشورهاي عضو توصيه شد كه اقدامات لازم جهت كاهش عوارض گمركي براي محصولات صنايع دستي و از جمله با استفاده از ظرفيت موافقتنامه تجارت ترجيحي D8، اتخاذ كنند.

6) استقبال از برگزاري نمايشگاه­هاي صنايع­دستي گروه D8 در حاشيه اجلاسهاي وزراي گردشگري D8 به ويژه درخصوص محصولاتي كه شايسته دريافت مهر اصالت يونسكو هستند.

7) دعوت از كشورهاي عضو به منظور تسهيل فرآيند رواديد ورود براي گردشگران براساس موافقتامه مربوط به "تسهيل فرآيند اعطاي ويزا برای تاجران و بازرگانان كشورهاي عضو گروه D8"

8) استقبال از آمادگي خبرگزاري میراث آریا) (CHTN ايران براي ميزباني بانك اطلاعاتي D8 و پوشش رسانه­اي گردشگري به منظور ارتقاء مقاصد گردشگري گروه D8 و درخواست از كشور ايران به منظور تهيه پيشنهادات ملموس در اين خصوص به منظور ارائه در اجلاس آتي گردشگري گروه D8

9) درخواست از كشورهاي عضو جهت بررسي پيشنهادات مربوط به گردشگری زيارتي مانند برنامه عمره پلاس و ساير ابتكارات و اقدامات جديد

10) استقبال از هيات ايران جهت تهيه نقشه راه گردشگري 10 ساله ظرف مدت شش ماه و ارائه آن به دبيرخانه جهت توزيع در بين كشورهاي عضو و آگاهي از نقطه نظرات كشورها، به منطور تصويب نهايي اين نقشه راه در اجلاس گردشگري گروه D8

11) با توجه به كمبود نيروي انساني دبيرخانه، از سازمان D8 بعنوان مقام ذيصلاح درخواست مي­شود مورد را بررسي كرده و كادر و نيروي انساني لازم براي بخش گردشگري در دبيرخانه را فراهم كند.

12) تشويق ارگانهاي مربوطه به منظور تهيه برنامه گردشگري سلامت و رقابت كشورهاي عضو در عرصه بين­المللي

13) به كشورهاي عضو توصيه مي­شود كه زنجيره­هايي از خدمات بهداشتي، سلامتي متخصص در ارتقاء گردشگري سلامت تاسيس كند.

14) با توجه به اينكه اجلاس گردشگري سلامت سازمان همكاري اسلامي قرار است كه نوامبر 2013 در مشهد برگزار شود، لذا تصميم گرفته شده است كه اجلاس گردشگري سلامت گروه D8 در حاشيه اين اجلاس برگزار شود.

15) استقبال از پيشنهاد ايران در خصوص انتشار كتاب راهنماي گردشگري D8 و درخواست از دبيرخانه و كشورهاي عضو جهت همكاري باايران در اين خصوص، از طريق پرکردن پرسشنامه و تهيه اطلاعات ملي در زمينه گردشگري