30 هزار نفر تحت پوشش تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر صفرپور بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت های انجام شده در تربیت بدنی علوم پزشکی شیراز افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکنون در تمامی المپیادهای ورزشی مربوطه شرکت کرده که در این راستا چهار بار قهرمان کشور، دو مرتبه نایب فهرمان و یک بار هم به مقام سوم کشور رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر سه مجموعه بزرگ ورزشی در اختیار علوم پزشک شیراز است که البته در تمامی خوابگاه های دانشجویی اتاق ورزش با امکانات مناسب وجود دارد.

مسئول تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: مجموعه اسب سواری دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در شهر صدرا در حال تجهیز است که به زودی افتتاح خواهد شد.

صفر پور با اشاره به اینکه حمایت کامل از جانب مسئولین علوم پزشکی در بحث ورزش وجود دارد، گفت: هر چند که اعتبارات کم باشد اما باز هم تیم های ورزشی علوم پزشکی شیراز تلاش خود را افزایش می دهند و همچنان سکوهای کشور را به دست می آورند.

وی تصریح کرد: بخشی از اعتبارات این مجموعه توسط معاونت دانشجویی و شورای رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تامین می شود.

مسئول تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه هیچگونه موازی کاری با دیگر دستگاه های ورزشی نداریم، گفت: آماده همکاری با تمامی بخش های ورزشی استان هستیم زیرا علوم پزشکی مرجع سلامت برای مردم شهر شیراز است.

صفر پور یادآور شد: المپیک دانشجویی جهان به زودی در روسیه برگزار خواهد شد که نمایندگانی نیز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز حضور خواهند داشت.