۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۲

حیدریان اعلام کرد:

اجرای 140 پروژه حوادثی در بخش آب گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مديرعامل شركت آب منطقه اي استان گلستان گفت: از اعتبارات حوادث در بخش آب كه در دو مرحله ابلاغ شد 140 پروژه در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، ايرج حيدريان بعازظهر چهارشنبه در نشست شوراي هماهنگي مديريت بحران استان گفت: در مرحله اول، 99 پروژه تعريف شد كه 60 پروژه 100 درصد، 21 پروژه بالاي 90 درصد، چهار پروژه بين 80 تا 90 درصد، 5 پروژه بين 70 تا 80 درصد،3پروژه بين 60 تا 70 درصد  و يك پروژه 15 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند.
 
وي افزود: چهار پروژه نيز در بخش آب هاي سطحي وجود دارد كه تا 31 تيرماه خاتمه مي يابد و هفت پروژه نيز تا اواخر مرداد به طول مي انجامد و بقيه تحويل موقت مي شودند.
 
وي تاكيد داشت: زمان ابلاغ اعتبارات زمان مناسبي نبود و 17 فروردين اعتبارات مرحله دوم ابلاغ شد و تنها براي انعقاد قرارداد 50 روز وقت نياز است.
 
حيدريان با بيان اينكه اعتبارات پيشگيري نيز توسط وزير كشور ابلاغ شده است گفت: معمولا در تير و مرداد ماه در استان سابقه سيل داريم درحالیکه اعتبارات ابلاغ شده براي مهندسي رودخانه كافي نيست و جز براي پروژه هاي مهر ماندگار تخصيص نداريم.
 
مدير عامل شركت آب منطقه اي گلستان گفت:تا كنون از دو هزار و 700 كيلومتر رودخانه هاي استان يك هزار و 300 كيلومتر مطالعات و حريم گذاري انجام شده است.
