اجرای 140 پروژه حوادثی در بخش آب گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ايرج حيدريان بعازظهر چهارشنبه در نشست شوراي هماهنگي مديريت بحران استان گفت: در مرحله اول، 99 پروژه تعريف شد كه 60 پروژه 100 درصد، 21 پروژه بالاي 90 درصد، چهار پروژه بين 80 تا 90 درصد، 5 پروژه بين 70 تا 80 درصد،3پروژه بين 60 تا 70 درصد و يك پروژه 15 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند.

وي افزود: چهار پروژه نيز در بخش آب هاي سطحي وجود دارد كه تا 31 تيرماه خاتمه مي يابد و هفت پروژه نيز تا اواخر مرداد به طول مي انجامد و بقيه تحويل موقت مي شودند.

وي تاكيد داشت: زمان ابلاغ اعتبارات زمان مناسبي نبود و 17 فروردين اعتبارات مرحله دوم ابلاغ شد و تنها براي انعقاد قرارداد 50 روز وقت نياز است.

حيدريان با بيان اينكه اعتبارات پيشگيري نيز توسط وزير كشور ابلاغ شده است گفت: معمولا در تير و مرداد ماه در استان سابقه سيل داريم درحالیکه اعتبارات ابلاغ شده براي مهندسي رودخانه كافي نيست و جز براي پروژه هاي مهر ماندگار تخصيص نداريم.

مدير عامل شركت آب منطقه اي گلستان گفت:تا كنون از دو هزار و 700 كيلومتر رودخانه هاي استان يك هزار و 300 كيلومتر مطالعات و حريم گذاري انجام شده است.