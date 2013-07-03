۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۲

در طرقبه/

نمایشگاه آثار هنرجویان صنایع دستی آغاز به کار کرد

طرقبه – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری طرقبه از آغاز به کار نمایشگاه آثار هنرجویان خانه فرهنگ مرحومه باغبان در رشته های چرم ، پته دوزی و نقاشی روی شیشه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جاهد طلب ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلاس های هنر های صنایع دستی در ماه های اخیر برگزار شد و حاصل کار این عزیزان در قالب نمایشگاه در سه رشته چرم و محصولات چرمی، پته دوزی و نقاشی روی شیشه در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

وی افزود: شهروندان عزیز می توانند برای بازدید از این نمایشگاه هر روز صبح از ساعت 10 تا 13 و بعد از ظهر ها 17 تا 21 واقع در پارک جنگلی بهمن جنب موزه علوم طبیعی و تاریخی طرقبه مراجعه نمایند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری طرقبه با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت سه روز دایر خواهد بود گفت: هدف از  برگزاري اين نمایشگاه ها ایجاد فرصت بيشتر در راستاي آشنايي با هنر های دستی است.

 

